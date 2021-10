Navijači Vitesseja rajali, tribuna popustila

Po zmagi Murinih nasprotnikov v Konferenčni ligi na derbiju v nizozemskem prvenstvu proti NEC-u, so navdušeni navijači kluba iz Arnhema stekli proti ograji na dnu ene od tribun na stadionu Gofferstadion.

Ob robu igrišča so se jim pridružili domači igralci in veselo rajanje se je začelo. A vsak navdušen skok je navijače vse bolj približal nesreči. Vse do trenutka, ko tribuna stadiona, ki je bil zgrajen leta 1939, ni več zdržala pritiska. Za trenutek so prizori spominjali na tragedijo na stadionu Heysel v finalu evropskega pokala leta 1985. Takrat je umrlo 39 navijačev Juventusa, poškodovanih jih je bilo še 600.