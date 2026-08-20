Navijači z vsega sveta zahtevajo odstop Infantina: Izdal je nogomet

Pobudo vodi organizacija Football Supporters Europe, podprle pa so jo organizacije iz Evrope, Afrike, Severne in Južne Amerike, Azije ter Oceanije. Prepričane so, da je Gianni Infantino s skrivnim pripravljanjem projekta FIFA Forward Enterprise dokončno zapravil zaupanje nogometne javnosti.

Infantino je želel ustanoviti podjetje, ki bi upravljalo komercialne pravice Fifinih tekmovanj, nato pa njegov delež prodati zasebnim vlagateljem. Zaradi silovitega odpora konfederacij, zvez in navijačev je od načrta odstopil, vendar njegovi kritiki opozarjajo, da je propadel le projekt, ne pa tudi kultura netransparentnosti, ki ga je omogočila.

"Predsednik, ki vedno znova izdaja nogomet in se norčuje iz naše igre, je izgubil pravico, da jo vodi," so zapisali pobudniki. Poleg Infantinovega odstopa zahtevajo temeljito reformo Fife, večjo preglednost, omejitev predsednikove moči ter formalno vključevanje navijačev v odločitve o prihodnosti nogometa.

Pritisk na Infantina se medtem krepi tudi znotraj Fife. Zaupanje vanj je izgubilo že več podpredsednikov organizacije, med njimi predsedniki Uefe, azijske in severnoameriške konfederacije.