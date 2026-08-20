Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Navijači z vsega sveta zahtevajo odstop Infantina: Izdal je nogomet

Ljubljana, 20. 08. 2026 11.53 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
24ur.com
Gianni Infantino

Več kot 40 navijaških organizacij z vsega sveta je sprožilo peticijo za takojšen odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Giannija Infantina. Očitajo mu zlorabo položaja, netransparentno odločanje in poskus razprodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem.

Gianni Infantino se je spravil v velike težave.
Gianni Infantino se je spravil v velike težave.
FOTO: Profimedia

Pobudo vodi organizacija Football Supporters Europe, podprle pa so jo organizacije iz Evrope, Afrike, Severne in Južne Amerike, Azije ter Oceanije. Prepričane so, da je Gianni Infantino s skrivnim pripravljanjem projekta FIFA Forward Enterprise dokončno zapravil zaupanje nogometne javnosti.

Infantino je želel ustanoviti podjetje, ki bi upravljalo komercialne pravice Fifinih tekmovanj, nato pa njegov delež prodati zasebnim vlagateljem. Zaradi silovitega odpora konfederacij, zvez in navijačev je od načrta odstopil, vendar njegovi kritiki opozarjajo, da je propadel le projekt, ne pa tudi kultura netransparentnosti, ki ga je omogočila. 

"Predsednik, ki vedno znova izdaja nogomet in se norčuje iz naše igre, je izgubil pravico, da jo vodi," so zapisali pobudniki. Poleg Infantinovega odstopa zahtevajo temeljito reformo Fife, večjo preglednost, omejitev predsednikove moči ter formalno vključevanje navijačev v odločitve o prihodnosti nogometa.

Pritisk na Infantina se medtem krepi tudi znotraj Fife. Zaupanje vanj je izgubilo že več podpredsednikov organizacije, med njimi predsedniki Uefe, azijske in severnoameriške konfederacije. 

Luis Figo Gianni Infantino FIFA nogomet

Oblak ob zmagi Atletica do posebnega mejnika

24ur.com Mednarodne nogometne zveze v ostrem napadu na Infantina
24ur.com Primer Olmo je bil korak predaleč, navijači zahtevajo odstop predsednika
24ur.com Fifa vidi zaroto proti Infantinu, ki je pod vse večjim pritiskom
24ur.com Infantinu teče voda v grlo: podporo išče pri Trumpu
24ur.com Nogomet je zmagal, a Uefa je jasna: Infantino je izgubil naše zaupanje
24ur.com Predsedniku Fife podporo umaknila tudi Nova Zelandija
24ur.com Infantinu 'žal za napake', a ostaja na mestu predsednika
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
20. 08. 2026 13.45
Infantino ima vse potrebne kvalitete za vstop v SDS.
Odgovori
+7
7 0
medvescak
20. 08. 2026 13.21
Teli ameri pa tudi mislijo, da si lahko vse lastijo?! Upam, da dočakamo propad imperija.😡🤮
Odgovori
+7
7 0
SpamEx
20. 08. 2026 13.07
nej se spele k oranžnemu. lahko vodi USA nogomeno zvezo če ga bojo hotl
Odgovori
+14
14 0
Banion
20. 08. 2026 13.06
je že konec, tisti miljoni so šli za nakup lakersov, kdo je kupil vemo in naj mu bo srečno, običajno se pustolovščine z lahko pridoblejnim denarjem ne končajo vedno srečno
Odgovori
+2
2 0
300 let do specialista
20. 08. 2026 13.00
"Neodvisnim" je Infantino sedaj najpomembnejši, poprimejo za vsako slamico, kako pa kaj komentarji MNOGIH glede VAŠE predsednice Nataše Pirc Musar???????? "Neodvisnost" ne dovoli pisariti?
Odgovori
-6
2 8
poper00
20. 08. 2026 13.04
predsednica je NAŠA ,ker jo je izvolila večinoma prebivalstva.To je nekaj s čimer se VAŠ premier ne more pohvaliti.
Odgovori
+7
8 1
poper00
20. 08. 2026 13.05
No še nekaj sedaj si laho spremeniš Nik in 300 spremeniš v 400.
Odgovori
+5
6 1
medvescak
20. 08. 2026 13.23
Do specialista v enem tednu, samo pravo zav.polico morš met...🙃🙃☝️😉
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
Portal
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
zadovoljna
Portal
25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
Pia Filipčič: 'Najtežje je bilo sprejeti samo sebe'
Pia Filipčič: 'Najtežje je bilo sprejeti samo sebe'
vizita
Portal
Niso ne jajca ne slanina: zdravnik razkriva, kaj najhitreje zvišuje raven holesterola in kaj je lahko usodno za zamaščena jetra
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
cekin
Portal
Pomembni datumi za upokojence do konca leta 2026
Koliko stane letalo, s katerim je Luka Dončić v Slovenijo pripeljal zvezdnike Lakersov?
Koliko stane letalo, s katerim je Luka Dončić v Slovenijo pripeljal zvezdnike Lakersov?
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
moskisvet
Portal
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Komaj osem mesecev in konec: Zvezdnica znova samska
Komaj osem mesecev in konec: Zvezdnica znova samska
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
dominvrt
Portal
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
okusno
Portal
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
voyo
Portal
Blanca
Dekliščina
Dekliščina
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Območje brez signala
Območje brez signala
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907