Navijači zadovoljni z deležem vstopnic za finale Lige prvakov

Manchester City s tako želenim pokalom Lige prvakov, ki so ga osvojili lansko leto

Delež vstopnic za navijače finalistov v Ligi prvakov je z 58 odstotki največji v zadnjem desetletju, je poročala nemška tiskovna agencija dpa, vsak klub bo dobil po 25.000 vstopnic.

FSE je bil manj zadovoljen z deležem v finalu evropske lige, ki bo 22. maja na stadionu Aviva s kapaciteto 48.000 gledalcev, finalista bosta dobila po 12.000 vstopnic. Zato je pozval Uefo in organizatorje, naj ponovno razmislijo o deležu vstopnic.

"Pičlih 50 odstotkov vstopnic za oba finalista je premalo in precej manj od naših zahtev za vsaj 66 odstotkov kapacitete za navijače finalistov evropskih finalnih tekem," so med drugim zapisali pri FSE in dodali, da večji del vstopnic v splošni prodaji lahko pomeni tudi večjo aktivnost črnega trga.

Uefa je v torek zjutraj določila tudi cene za finale evropske lige, navijači vpletenih klubov bodo najcenejše lahko dobili za 40 evrov, v splošni prodaji pa bodo najcenejše 65 evrov. V Ligi prvakov pa bodo najcenejše vstopnice na voljo za 70 evrov.

V svojem odgovoru navijaškemu združenju je Uefa zapisala, da so do deleža vstopnic za finale evropske lige prišli po dolgih pogovorih z lokalnimi oblastmi glede logistike in dostopnih poti.

Generalni sekretar Uefe Teodore Teodoridis je prejšnji mesec dejal, da bi lahko bil finale v Dublinu poln izzivov, zaradi česar so rezervirali stadion Croke Park s kapaciteto 82.000 gledalcev za potencialno navijaško cono.