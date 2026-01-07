Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Navijači zdolgočaseni, Slot razočaran: To je težko slišati

Liverpool, 07. 01. 2026 18.23 pred 15 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.M.
Arne Slot

Potem ko je Liverpool v Premier ligi po minimalni zmagi proti zadnjim Wolvesom remiziral proti Leedsu in Fulhamu, se je trener Arne Slot znova znašel pod plazom kritik. Navijači mu očitajo, da njegova ekipa igra dolgočasen nogomet. S tem se v določeni meri strinja, a hkrati poudarja, da vztraja pri ideji atraktivne igre.

Arne Slot je v svoji krstni sezoni na klopi redsov proti vsem napovedim postal angleški državni prvak. Sledil je pester poletni prestopni rok, v katerem je klub iz Merseysida za okrepitve porabil skoraj pol milijarde evrov. Ekipo so med drugimi okrepili Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez in Jeremie Frimpong, večina izmed omenjenih pa zaenkrat še ni upravičila svoje odškodnine.

Po fantastični sezoni 2024/25 in odmevnih prestopih so številni Liverpool videli v vlogi favorita za naslov angleškega prvaka, obenem pa se jih je uvrščalo tudi med klube, ki imajo največ možnosti za osvojitev Lige prvakov. Trenutno so daleč od tega. V domačem prvenstvu so četrti in za vodilnim Arsenalom zaostajajo za velikih 14 točk, med evropsko elito pa so dva kroga pred koncem ligaške faze tekmovanja na devetem mestu.

Pričakovano so razočarani tudi navijači, ne samo zaradi rezultatov, pač pa tudi zaradi igre svojih ljubljencev. To so označili kot dolgočasno. "To je težko slišati, čeprav se ne morem popolnoma ne strinjati s tem. Mislim, da so bile moje ekipe vedno znane po tem, da igrajo napadalen nogomet in lahko samo rečem, da to še vedno poskušamo," je na novinarski konferenci pred derbijem 21. kroga Premier lige, v katerem bo Liverpool gostoval pri Arsenalu, povedal Slot.

Nizozemski strokovnjak pa je le eden izmed trenerjev, ki so v zadnjih mesecih in letih spoznali, kako zahtevno je vodenje velikega kluba v najmočnejšem državnem prvenstvu na svetu in kako neizprosni so lahko angleški navijači. Na novoletni dan je brez službe ostal Chelseajev Enzo Maresca, štiri dni kasneje pa je Manchester United odpustil Rubena Amorima. Na stavnicah je zdaj med kandidati, ki bi utegnili kmalu izgubiti službo, Slot zelo visoko, še večje možnosti za to pa ima Tottenhamov Thomas Frank.

Thomas Frank
Thomas Frank
FOTO: AP

Tudi on se sooča s podobnimi težavami kot njegov nizozemski trenerski kolega. Na zadnjem gostovanju, ko sta se Brentford in Tottenham razšla brez zadetkov, je iz gostujočega sektorja odmevalo "Dolgočasen, dolgočasen Tottenham". Frank je po tekmi priznal, da trenutno v svojem delu ne uživa, a ob tem dodal nekaj pozitivnejših misli: "To je del te službe. Veselim se, da se bom na to ozrl in pomislil, da je bila to dobra učna izkušnja. V zadnjem času se je zgodilo veliko sprememb, ampak najpomembnejše je dejstvo, da je Tottenham izjemen klub z ogromnim potencialom."

Mikel Arteta
Mikel Arteta
FOTO: Profimedia

Dolgočasnost so v preteklih mesecih številni očitali tudi Arsenalu, ki pa iz rezultatskega vidika igra eno najboljših sezon v sodobni klubski zgodovini. Razlog za to, da so navijači in ostali nogometni navdušenci ob njihovih tekmah zdolgočaseni, so številni goli iz prekinitev in minimalne zmage z majhnim številom zadetkov. "Pogrešam igro Arsenala izpred treh let. Takrat je Mikel Arteta (trener Arsenala, op. a.) igral bolj agresivno, tako da je žoga hitro prišla do napadalcev. Zdaj si samo podajajo, kar me spominja na partijo namiznega tenisa. Zelo dolgočasno jih je gledati," je pred časom povedal legendarni francoski vezist Emmanuel Petit, ki je za topničarje igral med letoma 1997 in 2000.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

nogomet liverpool arne slot tottenham thomas frank arsenal mikel arteta

Yamal s 343 milijoni evrov najvrednejši nogometaš na svetu

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Hči Michaela Schumacherja z ganljivim sporočilom
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka
Bivša mis športa pričakuje prvega otroka
100 doma šolanih otrok ne opravi izpitov
100 doma šolanih otrok ne opravi izpitov
zadovoljna
Portal
Še ena znana Slovenka letos pričakuje dojenčka
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Lepa igralka po ločitvi zanika govorice o novem razmerju
Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju
Za njegovo pozornost je konja zajahala kar v bikiniju
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
To so najlepši zimski stajlingi z ljubljanskih ulic
vizita
Portal
Diagnoza, ki je ni pričakovala
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Kratki videi dokazano škodujejo otroškim možganom
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
Kako prepoznati nezdrave prehranske navade?
cekin
Portal
Koliko je zaslužil Domen Prevc?
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Kovanci, ki vam lahko prinesejo bogastvo
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Upokojevanje v letu 2026 - vse, kar morate vedeti
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
Vsaj 270 evrov na mesec dajo na stran
moskisvet
Portal
Zadnje slovo od ženske, ki je zaznamovala generacije
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Zakaj bi morali jemati omega-3?
Gordon Ramsay na hčerini poroki spravil svate v jok
Gordon Ramsay na hčerini poroki spravil svate v jok
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
Tehnologija: kaj lahko pričakujemo v letu 2026?
dominvrt
Portal
Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Prihaja peklenski mraz, ki je zanje lahko usoden
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
Namesto soli proti zmrzovanju na dvorišču raje uporabite te alternative
okusno
Portal
To je najbolj iskani recept leta 2025
Okusna zimska jed z avstrijskih smučišč
Okusna zimska jed z avstrijskih smučišč
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Popolna enolončnica za hladne dni
Popolna enolončnica za hladne dni
voyo
Portal
Izgubljeno mesto
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Babilon
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445