Navijači zdolgočaseni, Slot razočaran: To je težko slišati

Arne Slot je v svoji krstni sezoni na klopi redsov proti vsem napovedim postal angleški državni prvak. Sledil je pester poletni prestopni rok, v katerem je klub iz Merseysida za okrepitve porabil skoraj pol milijarde evrov. Ekipo so med drugimi okrepili Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez in Jeremie Frimpong, večina izmed omenjenih pa zaenkrat še ni upravičila svoje odškodnine. Po fantastični sezoni 2024/25 in odmevnih prestopih so številni Liverpool videli v vlogi favorita za naslov angleškega prvaka, obenem pa se jih je uvrščalo tudi med klube, ki imajo največ možnosti za osvojitev Lige prvakov. Trenutno so daleč od tega. V domačem prvenstvu so četrti in za vodilnim Arsenalom zaostajajo za velikih 14 točk, med evropsko elito pa so dva kroga pred koncem ligaške faze tekmovanja na devetem mestu.

Pričakovano so razočarani tudi navijači, ne samo zaradi rezultatov, pač pa tudi zaradi igre svojih ljubljencev. To so označili kot dolgočasno. "To je težko slišati, čeprav se ne morem popolnoma ne strinjati s tem. Mislim, da so bile moje ekipe vedno znane po tem, da igrajo napadalen nogomet in lahko samo rečem, da to še vedno poskušamo," je na novinarski konferenci pred derbijem 21. kroga Premier lige, v katerem bo Liverpool gostoval pri Arsenalu, povedal Slot. Nizozemski strokovnjak pa je le eden izmed trenerjev, ki so v zadnjih mesecih in letih spoznali, kako zahtevno je vodenje velikega kluba v najmočnejšem državnem prvenstvu na svetu in kako neizprosni so lahko angleški navijači. Na novoletni dan je brez službe ostal Chelseajev Enzo Maresca, štiri dni kasneje pa je Manchester United odpustil Rubena Amorima. Na stavnicah je zdaj med kandidati, ki bi utegnili kmalu izgubiti službo, Slot zelo visoko, še večje možnosti za to pa ima Tottenhamov Thomas Frank.

Thomas Frank FOTO: AP

Tudi on se sooča s podobnimi težavami kot njegov nizozemski trenerski kolega. Na zadnjem gostovanju, ko sta se Brentford in Tottenham razšla brez zadetkov, je iz gostujočega sektorja odmevalo "Dolgočasen, dolgočasen Tottenham". Frank je po tekmi priznal, da trenutno v svojem delu ne uživa, a ob tem dodal nekaj pozitivnejših misli: "To je del te službe. Veselim se, da se bom na to ozrl in pomislil, da je bila to dobra učna izkušnja. V zadnjem času se je zgodilo veliko sprememb, ampak najpomembnejše je dejstvo, da je Tottenham izjemen klub z ogromnim potencialom."

Mikel Arteta FOTO: Profimedia

Dolgočasnost so v preteklih mesecih številni očitali tudi Arsenalu, ki pa iz rezultatskega vidika igra eno najboljših sezon v sodobni klubski zgodovini. Razlog za to, da so navijači in ostali nogometni navdušenci ob njihovih tekmah zdolgočaseni, so številni goli iz prekinitev in minimalne zmage z majhnim številom zadetkov. "Pogrešam igro Arsenala izpred treh let. Takrat je Mikel Arteta (trener Arsenala, op. a.) igral bolj agresivno, tako da je žoga hitro prišla do napadalcev. Zdaj si samo podajajo, kar me spominja na partijo namiznega tenisa. Zelo dolgočasno jih je gledati," je pred časom povedal legendarni francoski vezist Emmanuel Petit, ki je za topničarje igral med letoma 1997 in 2000.