Navijači Zenita: Vodstvo naj spoštuje tradicijo kluba, tukaj ni prostora za temnopolte 

Klub, ki sporočila navijačev za zdaj še ni želel komentirati, zanika rasistične obtožbe, a po poročanju ruskih medijev naj bi klub že v januarskem prestopnem roku iskal možnosti, kako se Malcoma "rešiti". "Zenit bo Malcoma prodal čim prej. V klubu ne želijo težav z rasizmom. Navijači ga enostavno niso sprejeli," pišejo moskovske Ria Novosti. Temnopolti nogometaši so v Rusiji že bili tarče rasističnih opazk. Ob gostovanju francoske reprezentance na stadionu Krestovsky v Sankt Peterburgu sta bila Paul Pogba in Ousmane Dembele deležna vzklikov, s katerimi so domači navijači imitirali opice. Svetovno prvenstvo je minilo brez večjih težav, a je moskovski Spartak med pripravami na lansko sezono na družbenih omrežjih objavil sliko Pedra Roche , Fernanda in Luiza Adriana , ki ji je bilo pripisano "Poglejte, kako se čokolada topi na soncu".

V 4. krogu ruskega državnega prvenstva je Zenit na domačih tleh pričakoval Krasnodar. Tekma se je po zadetku Artema Dzjube v 93. minuti sicer končala z 1:1, a dramatična končnica ni bila glavna tema po končanem srečanju. V 72. minuti je svoj debitantski nastop za klub vpisal Malcom, ki pa mu gotovo ne bo ostal v dobrem spominu. Domači navijači so namreč razobesili transparent, na katerem je pisalo "Hvala vodstvu kluba, da ostaja zvesto tradiciji kluba". To ironično sporočilo je bilo znamenje protesta, s katerim so navijači želeli opozoriti odgovorne pri klubu, da bi lahko novi prihodi temnopoltih nogometašev povzročili navijaške izgrede.

Bivši nogometaš Chelseajain ambasador SP 2018 Aleksej Smertin je namigovanja o rasizmu v Rusiji zanikal. "Rasizem v Rusiji ne obstaja, gre bolj za modo. K nam pride iz tujih držav. Rasizma v Rusiji ni, ga nikoli ni bilo in nikoli ne bo obstajal. Pred kakšnim desetletjem bi kateri izmed navijačev temnopoltemu nogometašu ponudil banano, a to je bila zgolj šala," očitke zavrača Smertin. Več kot sto prijavljenih primerov žal govori drugače.

"Pustite nam, da smo, kar smo"

Čeprav klubske barve že branita Wilmar Barrios in Douglas Santos, ki sta temnejše polti, pa je bil Malcomov prestop tisti, ki naj bi bil kaplja čez rob. Zgodovina navijačev Zenita je prepletena z rasističnimi izpadi. Šli so tudi tako daleč, da so spisali manifest z naslovom "Zenit in temnopolti igralci". V manifestu mrgoli spornih točk:

"Nismo rasisti, a za nas je pomembno, da v ekipi ni temnopoltih igralcev. Za nas je to pomemben del naše tradicije."

"Kot najboljši klub v najsevernejšem evropskem mestu, ki ga lahko označimo s pomembnim, nimamo nikakršnih povezav z Afriko, Južno Ameriko, Avstralijo ali Oceanijo."

"Prav ničesar ne zamerimo imigrantom, ki k nam prihajajo iz drugih kontinentov, a v Zenitu morajo igrati nogometaši, ki so geografsko in duhovno blizu klubu. Če se nam bo zdelo, da so temnopolti igralci na silo pripeljani v klub, lahko pričakujete naš odziv."

"Zenit mora ohraniti svojo dominantnost in identiteto skozi vzgojo svojih nogometašev. Ne smemo postati povprečen evropski klub, polni tujih legionarjev."

Za izpade ob gostovanju francoske reprezentance v Sankt Peterburgu je bila ruska nogometna zveza kaznovana s 25.000 evrov kazni, za zdaj pa UEFA in FIFA še nista komentirali nedavnega incidenta v drugem največjem ruskem mestu.