Hrvaški navijači z nacionalističnimi vzkliki in nacističnimi pozdravi šokirali javnost

Po zimskem premoru je prva tekma Hajduka, ki je remiziral z moštvom iz Koprivnice, posrbela za incident. Pred samo tekmo so namreč vodje domače navijaške skupine vzklikale: "Za dom," sledil pa je odziv: "Spremni!" Ob tem so salutirali kot nacisti, z desno iztegnjeno roko v zrak. Skandiranje se je nekajkrat ponovilo, nato pa je situacija med navijači Torcide postala evforična. "Gremo, gremo, gremo ustaši! Ustaši! Ustaši," so začeli peti navijači Hajduka.

Med hrvaškimi navijači se to ni zgodilo prvič

Pred približno dvema letoma so podoben škandal pripravili navijači večnega Hajdukovega rivala, Dinama iz Zagreba. Dinamo je imel tedaj na sporedu dvoboj z Milanom v takratnem drugem krogu Lige prvakov, zato je v prestolnico mode prišlo veliko navijačev hrvaškega prvaka.

Bad Blue Boys, ki so jim italijanske varnostne sile odvzele med drugim tudi hladno orožje, so zgrozili javnost, ko so na poti do stadiona množično dvigovali desnico, tako kot so to počeli nacisti v Hitlerjevi Nemčiji, pa tudi hrvaški ustaši, kot podaljšana roka nacistov.