"Obtoženi je bil spoznan za krivega kaznivega dejanja iz sovraštva in obsojen na 11 mesecev zapora, večletno prepoved opravljanja določenih funkcij ter denarno kazen," so zapisali pri Realu v sporočilu za javnost. "Odložitev izvršitve zaporne kazni je pogojena s prepovedjo obiskovanja nogometnih stadionov, na katerih v naslednjih dveh letih potekajo uradna športna tekmovanja," so še pojasnili pri kraljevem klubu.

Real Oviedo FOTO: Profimedia

Tožilstvo v Asturiji na severu Španije je za moškega zahtevalo eno leto zapora in skoraj 3000 evrov denarne kazni. Med nogometno tekmo so ga namreč posneli, kako žali Mbappeja, pri čemer je oponašal opičje glasove in izvajal rasistične, poniževalne geste. Kot je spomnil madridski klub, se ta primer pridružuje že izrečenim kazenskim obsodbam zaradi rasističnih žalitev na račun nogometašev Reala na stadionih Mestalla (Valencia), Son Moix (Majorka), Vallecas (Madrid) in Jose Zorrilla (Valladolid). V večini omenjenih primerov je bil tarča rasističnih napadov Brazilec Vinícius Junior, Mbappejev soigralec pri Realu.