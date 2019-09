Navijanje, solze in rožni venec - Maradona se je predstavil navijačem

Navijanje blizu 26.000-glave množice na tribunah je pozdravilo novega trenerja. Nekdanji svetovni prvak iz 1986 je navijače, ki so povsem zasedli stadion, pozdravil z upanjem na odprtem treningu v La Plati, kakšnih 60 km južno od Buenos Airesa. "Ne morem verjeti, kaj vidim na lastne oči," je s solzami v očeh dejal 58-letni Diego Maradonaob evforičnem sprejemu, ko so se štirje navijači zapodili na igrišče proti njemu s tribun, enemu je uspelo priti do legende, ga poljubiti in pred njim poklekniti, preden so ga odvlekli varnostniki. V zadnjih treh dneh se je število registriranih navijačev Gimnasie povečalo za 2200, ki so hiteli kupovat vstopnice za domače tekme Gimnasie. Nogometna legenda Maradona je zbrane nagovoril s precej nepovezanim govorom o svojih prijateljih in sovražnikih nogometa skozi celotno kariero. Dejal je, da ga je nekdanji šef Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Joseph Blatter suspendiral po četrtfinalu na mundialu 2012, nekdanji dolgoletni predsednik argentinske zveze Julio Grondona pa mu je prepovedal delovati kot trener, je povedal Maradona novinarjem na igrišču. Zato se šele zdaj vrača v domovino, sicer si je želel že dolga leta delovati v Argentini. Maradona ni bil trener v Argentini 24 let.

Spomnil se je tudi leta 1994, ko je bil na mundialu v ZDA izključen zaradi dopinga, a temu, kot je dejal na novinarski konferenci po treningu, ne verjame niti otrok. Po njegovem so se ga želeli znebiti, saj so prav zahvaljujoč njemu prodali dovolj vstopnic za SP.