Navijaški spodrsljaj Cityja: Prihodnost nogometa po sinje-modro?

Vendar pa prvenstvena bitka ni edini boj, ki ga bijejo sinje-modri. Angleški mediji so mnenja, da se klub z Etihada še vedno ne vede nogometnim velikanom primerno, vsaj po obnašanju navijačev sodeč. Veliko prahu so na zadnji tekmi zLeicestrom dvignili digitalni navijaški transparenti. To sicer na Etihadu ni velika novost, saj je klub inovacijo oznanil že 2014. Njihovi sloviti transparenti, posvečeni nekdanjim in aktualnim sinje-modrim nogometašem, so tako dobili digitalne različice, a je ideja, že pred petimi leti, naletela na velikanski odpor javnosti. Očitno pa je po nekaj letih le ugledala luč sveta, kar so na zadnji tekmi opazili tudi navijači.