Nazadnje v Hajduku, odslej v Franciji

Jan Mlakar se je zaradi slabše forme že spomladi preselil k splitskem Hajduku, kjer je skušal najti staro raven igre, a je zaradi številnih poškodb za hrvaškega velikana odigral le šest tekem. Pri toskanskem klubu so se odločili, da Mlakarja v serie A trenutno ne potrebujejo in ga posodili Amiensu. Za 26-letnega Ljubljančana pa naj bi se zanimal tudi nizozemski Groningen.
Amiens je uspešno začel novo sezono in na dveh tekmah osvojil štiri točke. Že v petek, morda tudi z Mlakarjem, pa ekipo čaka obračun z Annecyjem. O slovenskem reprezentantu so se široko razpisali tudi pri Amiensu, kjer so izpostavili, da se je iz Domžal že zelo zgodaj preselil k Fiorentini in pri 18 letih debitiral v italijanski ligi. Izkušnje je nabiral tudi pri Venezii, nato doma z Mariborom osvojil naslov, priložnost pa dobil tudi v Angliji pri moštvu Brighton & Hove Albion. Sledila je selitev med Toskano in Dalmacijo.
"Jan Mlakar je vsestranski napadalec, sposoben igrati v konici napada in na krili. Izstopa pa zaradi svoje mobilnosti, sposobnosti igre med linijami in predanosti timskemu delu. Pri 26 letih ima bogate evropske izkušnje in lastnosti, ki ustrezajo zahtevam francoske lige," so, kot poroča STA, zapisali v klubu.
