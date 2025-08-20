Nazadnje v Hajduku, odslej v Franciji

Jan Mlakar bo kariero nadaljeval v francoski drugi ligi. Kot posojeni igralec Pise bo do konca sezone 2025/26 nosil dres francoskega Amiensa. Tega je pred leti v prvi ligi vodil tudi slovenski trener Luka Elsner.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Jan Mlakar se je zaradi slabše forme že spomladi preselil k splitskem Hajduku, kjer je skušal najti staro raven igre, a je zaradi številnih poškodb za hrvaškega velikana odigral le šest tekem. Pri toskanskem klubu so se odločili, da Mlakarja v serie A trenutno ne potrebujejo in ga posodili Amiensu. Za 26-letnega Ljubljančana pa naj bi se zanimal tudi nizozemski Groningen.

Jan Mlakar FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Amiens je uspešno začel novo sezono in na dveh tekmah osvojil štiri točke. Že v petek, morda tudi z Mlakarjem, pa ekipo čaka obračun z Annecyjem. O slovenskem reprezentantu so se široko razpisali tudi pri Amiensu, kjer so izpostavili, da se je iz Domžal že zelo zgodaj preselil k Fiorentini in pri 18 letih debitiral v italijanski ligi. Izkušnje je nabiral tudi pri Venezii, nato doma z Mariborom osvojil naslov, priložnost pa dobil tudi v Angliji pri moštvu Brighton & Hove Albion. Sledila je selitev med Toskano in Dalmacijo.