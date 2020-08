ND Gorica ostala brez Osujija, odšel je brez odškodnin

"24-letni Nigerijec je v Novo Gorico prišel kot tujec, odhaja pa kot nekdo, ki se je s svojim trdim delom, profesionalnim odnosom in pristopom do grba skozi vsa leta svojega postanka v prestolnici severne Primorske zapisal v srca številnih navijačev novogoriškega moštva. Marsikateri mladi nogometaš si ga lahko vzame za vzor, saj je prav zaradi omenjenih vrednot Osuji profil nogometaša, ki v najboljši luči predstavlja nogometni klub, kakršen si Gorica želi biti,"so zapisali na uradni spletni strani kluba. Ta za prestop Nigerijca ne bo iztržil odškodnine, saj je odšel kot prost igralec.

Osuji je v Novo Gorico prišel pred sedmimi leti. Barve novogoriškega moštva je branil že v mladinski selekciji, kot posojeni igralec v sezonah 2013/14 in 2015/16 tudi za NK Brda in NK Tolmin. V Novi Gorici je pustil velik pečat, predvsem v minuli sezoni, ko je s svojimi 11 zadetki pomagal ND Gorica vrniti v Prvo ligo. Za štirikratne slovenske državne prvak je Osuji zbral 168 nastopov in dosegel 37 zadetkov.

"Rad bi se zahvalil Amarachiju, ker je bil vsa ta leta maksimalno korekten in profesionalen pri svojem delu. Klubu je stal ob strani v najtežjem tekmovalnem obdobju. Želim si, da bi vsi tujci, ki bodo prihajali v ta klub imeli enako spoštovanje in odnos, kot ga je imel on. Verjamemo, da se bodo naše poti v prihodnosti znova srečale, Osuji pa bo v Športnem parku vedno dobrodošel,"je ob slovesu povedal športni direktor kluba Miran Burgič.