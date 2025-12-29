Po Gorici, ki je tik pred propadom, udarila še Fifa

O težavah v taboru štirikratnih državnih prvakov smo že poročali. Ker v Novi Gorici na obljubljeno denarno injekcijo turških investitorjev od poletja zaman čakajo, so nogometaši v tej sezoni še brez plač. Dolg kluba krepko presega pol milijona evrov, kar je priznal tudi predsednik Uroš Blažica.
V pogovoru za našo spletno stran je pred tedni napovedal, da naj bi prvi obrok turškega denarja dobili v naslednjih dneh, kar se pričakovano ni zgodilo.
Že tako katastrofalno stanje v Novi Gorici pa je zdaj še poslabšala odločitev mednarodne nogometne zveze Fife, ki je vrtnicam prepovedala registracijo novih nogometašev oziroma trgovanje v zimskem prestopnem roku.
Glede na trenutni položaj Gorice, ki brez zmage zaseda zadnje mesto med drugoligaši, bi "plavi" okrepitve nedvomno še kako potrebovali, a se bodo morali reševati s trenutnim kadrom.
Po naših informacijah se nekateri nogometaši niti ne nameravajo vrniti v klub za začetek priprav na spomladanski del, saj v tej sezoni, kot že rečeno, še niso prejeli niti ene plače. Zato se vedno bolj verjeten zdi scenarij, po katerem Gorica aktualne sezone ne bi dokončala na igrišču, temveč v stečaju.
Če se bodo zle slutnje uresničile, bi klub na novo začel v četrti ligi, kot so pred leti denimo že storili Olimpija, Mura in Koper ...
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.