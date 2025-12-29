Po Gorici, ki je tik pred propadom, udarila še Fifa

Goričani so pred dvema sezonama igrali v finalu pokala, sedaj se njihova finančna situacija zdi brezizhodna. FOTO: ND Gorica

O težavah v taboru štirikratnih državnih prvakov smo že poročali. Ker v Novi Gorici na obljubljeno denarno injekcijo turških investitorjev od poletja zaman čakajo, so nogometaši v tej sezoni še brez plač. Dolg kluba krepko presega pol milijona evrov, kar je priznal tudi predsednik Uroš Blažica. V pogovoru za našo spletno stran je pred tedni napovedal, da naj bi prvi obrok turškega denarja dobili v naslednjih dneh, kar se pričakovano ni zgodilo.

Že tako katastrofalno stanje v Novi Gorici pa je zdaj še poslabšala odločitev mednarodne nogometne zveze Fife, ki je vrtnicam prepovedala registracijo novih nogometašev oziroma trgovanje v zimskem prestopnem roku.

Gorica sicer ni edini slovenski klub na "črnem" seznamu Fife. Prepoved registracije trenutno velja tudi za Rogaško in Domžale.

Glede na trenutni položaj Gorice, ki brez zmage zaseda zadnje mesto med drugoligaši, bi "plavi" okrepitve nedvomno še kako potrebovali, a se bodo morali reševati s trenutnim kadrom. Po naših informacijah se nekateri nogometaši niti ne nameravajo vrniti v klub za začetek priprav na spomladanski del, saj v tej sezoni, kot že rečeno, še niso prejeli niti ene plače. Zato se vedno bolj verjeten zdi scenarij, po katerem Gorica aktualne sezone ne bi dokončala na igrišču, temveč v stečaju. Če se bodo zle slutnje uresničile, bi klub na novo začel v četrti ligi, kot so pred leti denimo že storili Olimpija, Mura in Koper ...