Nogomet

Po Gorici, ki je tik pred propadom, udarila še Fifa

Nova Gorica , 29. 12. 2025 13.41 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
Jakob Batič
ND Gorica

ND Gorica, nekdaj paradni konj slovenskega klubskega nogometa, je po polovici sezone prikovana na dno drugoligaške konkurence. Težave vrtnic pa močno presegajo zgolj alarmantno podobo na igrišču. Zaradi finančnih nepravilnosti je Fifa Novogoričanom prepovedala registracijo novih nogometašev.

Goričani so pred dvema sezonama igrali v finalu pokala, sedaj se njihova finančna situacija zdi brezizhodna.
FOTO: ND Gorica

O težavah v taboru štirikratnih državnih prvakov smo že poročali. Ker v Novi Gorici na obljubljeno denarno injekcijo turških investitorjev od poletja zaman čakajo, so nogometaši v tej sezoni še brez plač. Dolg kluba krepko presega pol milijona evrov, kar je priznal tudi predsednik Uroš Blažica.

V pogovoru za našo spletno stran je pred tedni napovedal, da naj bi prvi obrok turškega denarja dobili v naslednjih dneh, kar se pričakovano ni zgodilo.

Preberi še Primorski velikan na dnu: klub brez zmage, nogometaši brez plač

Že tako katastrofalno stanje v Novi Gorici pa je zdaj še poslabšala odločitev mednarodne nogometne zveze Fife, ki je vrtnicam prepovedala registracijo novih nogometašev oziroma trgovanje v zimskem prestopnem roku. 

Gorica sicer ni edini slovenski klub na "črnem" seznamu Fife. Prepoved registracije trenutno velja tudi za Rogaško in Domžale.

Glede na trenutni položaj Gorice, ki brez zmage zaseda zadnje mesto med drugoligaši, bi "plavi" okrepitve nedvomno še kako potrebovali, a se bodo morali reševati s trenutnim kadrom.

Po naših informacijah se nekateri nogometaši niti ne nameravajo vrniti v klub za začetek priprav na spomladanski del, saj v tej sezoni, kot že rečeno, še niso prejeli niti ene plače. Zato se vedno bolj verjeten zdi scenarij, po katerem Gorica aktualne sezone ne bi dokončala na igrišču, temveč v stečaju. 

Če se bodo zle slutnje uresničile, bi klub na novo začel v četrti ligi, kot so pred leti denimo že storili Olimpija, Mura in Koper ...

nogomet druga liga nd gorica prepoved

Slovenska reprezentanta dobila novega trenerja

Edinson Cavani pri 38 letih končal bogato kariero

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sirhakel7
29. 12. 2025 14.56
Ne bom pameten, ampak da ena Gorica ne more skup spravt milijona ali dveh za en normalen klub, eno Kidričevo ali Radomlje pa lahko je pravzaprav absurdno..
Odgovori
0 0
Miran1960
29. 12. 2025 14.56
Kot ponavadi naslov kot kacade in monade. Le kako naj bi fifa udarila po njih; glede na stanje plačevanja kaj drugega niti ni mogoče. Če nimaš denarja za plače tistih ki so že tam kaj naj bi nakupovali in s čim?
Odgovori
0 0
Antena
29. 12. 2025 14.14
Bodo pac sli delat v Mahle
Odgovori
0 0
Lopov975
29. 12. 2025 14.05
jbg
Odgovori
0 0
inside1
29. 12. 2025 13.53
saj po eni strani prav. red mora bit. zahvala gre vsem tistim, ki so klub v tako stanje pripeljali....
Odgovori
+3
3 0
Drago 123
29. 12. 2025 13.44
Tudi mura je bila v četrti ligi
Odgovori
0 0
