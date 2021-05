'Poredni trije' se (še) ne bodo predali: 'Zavračamo Uefino prisilo! Modernizacija ali propad'

"FC Barcelona, ​​torinski Juventus in Real Madrid želijo izraziti popolno zavrnitev vztrajne prisile, ki jo UEFA izvaja nad tremi največjimi institucijami v zgodovini nogometa. Prav tako ta odnos vzbuja skrb zaradi očitnih kršitev odločitve sodišč, ki so se že izrazila, naj Uefa med sodnim postopkom ne ukrepa proti ustanovnim klubom Superlige," so zapisali 'poredni trije', ki edini še niso podpisali pobotnega dokumenta z Uefo, kar je storila večina idejnih ustanoviteljev zloglasnega tekmovanja.

"Že od samega začetka je bila Superliga vzpostavljena zaradi izboljšanja položaja evropskega nogometa, vedno v nenehnem dialogu z Uefo, zaradi povečanja zanimanja za ta šport in zato, da bi navijačem ponudila največji možen spektakel," so še dodali v sporočilu za javnost. "Kljub vsemu–namesto da bi Uefa preučila modernizacijo nogometa v odprtem dialogu, zahteva, da umaknemo sodne postopke, ki vzbujajo dvom o monopolu evropskega nogometa,"so še poudarili zloglasni trije. "Barca, Juve in Real, klubi s stoletno zgodovino, ne bodo popustili nobeni prisili ali nevzdržnemu pritisku in bodo še naprej kazali trdno voljo za razpravo, od dialoga do spoštovanja ter nujnih rešitev, ki jih danes zahteva nogometni svet. Ali bomo modernizirali nogomet ali pa bomo priča neizogibnemu propadu,"so zaključili v zapisu.

Uefa v torek začela disciplinski postopek, klubom grozi dveletni suspenz

Evropska nogometna zveza je sicer v torek potrdila, da je začela disciplinski postopek proti madridskemu Realu, Barceloni in Juventusu zaradi poskusa ustanovitve novega tekmovanja in dejstva, da se tako imenovani Superligi (javno) še niso odpovedali. Omenjenim klubom grozi dveletni suspenz. "Po preiskavi, ki so jo izvedi Uefini etični in disciplinski inšpektorji v povezavi s tako imenovanim projektom Superlige, so bili odprti disciplinski postopki proti Real Madridu, Barceloni in Juventusu zaradi potencialnih kršitev Uefinega pravnega reda. Nadaljnje informacije bodo na voljo ob primernem času,"je v torkovi izjavi za javnost zapisala Evropska nogometna zveza (Uefa).