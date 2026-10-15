'Ne bojimo se jih, gremo po zmago'

Vratar Žan-Luk Leban je na novinarski konferenci izpostavil zaupanje v ekipo in njene napadalne sposobnosti. Celjani so tudi ob zadnjih rezultatih znali ohraniti mrežo nedotaknjeno, v napadu pa imajo po njegovih besedah dovolj kakovosti, da znova najdejo pot do zadetka. "Vemo, kaj moramo delati, in verjamem, da lahko zmagamo. Tudi pri zadnjih rezultatih smo držali ničlo v obrambi, dali gol in v ospredju imamo definitivno veliko kakovosti, da dosežemo zadetek. Prihajamo v priložnosti in verjamem, da bomo zadeli tudi jutri," je dejal Leban.
Celjane čaka zahteven in izkušen nasprotnik, vendar se ga ne nameravajo ustrašiti. Ključ do uspeha bo predvsem igra po lastnih načelih in učinkovita predstava na obeh koncih igrišča. "Zagotovo težak nasprotnik, izkušen, vendar se jih ne bojimo. Igrati moramo svojo igro in zmagati," je odločen vratar Celja.
Celjani želijo zgodovinsko prvo domačo tekmo evropske lige pred domačimi navijači začiniti z zmago in narediti nov korak v svoji evropski zgodbi.
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