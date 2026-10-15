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Nogomet

'Ne bojimo se jih, gremo po zmago'

Celje, 15. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
K.I.
FOTOGALERIJA: Celje vs Maribor

Nogometaše Celja čaka pomemben evropski večer. Na prvi domači tekmi evropske lige bodo pred svojimi navijači gostili ciprsko Omonio, v taboru grofov pa pred obračunom poudarjajo, da jih zanima le zmaga.

Vratar Žan-Luk Leban je na novinarski konferenci izpostavil zaupanje v ekipo in njene napadalne sposobnosti. Celjani so tudi ob zadnjih rezultatih znali ohraniti mrežo nedotaknjeno, v napadu pa imajo po njegovih besedah dovolj kakovosti, da znova najdejo pot do zadetka. "Vemo, kaj moramo delati, in verjamem, da lahko zmagamo. Tudi pri zadnjih rezultatih smo držali ničlo v obrambi, dali gol in v ospredju imamo definitivno veliko kakovosti, da dosežemo zadetek. Prihajamo v priložnosti in verjamem, da bomo zadeli tudi jutri," je dejal Leban.

Celjani so na prvi tekmi doživeli poraz
Celjani so na prvi tekmi doživeli poraz
FOTO: Profimedia

Celjane čaka zahteven in izkušen nasprotnik, vendar se ga ne nameravajo ustrašiti. Ključ do uspeha bo predvsem igra po lastnih načelih in učinkovita predstava na obeh koncih igrišča. "Zagotovo težak nasprotnik, izkušen, vendar se jih ne bojimo. Igrati moramo svojo igro in zmagati," je odločen vratar Celja.

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Celjani želijo zgodovinsko prvo domačo tekmo evropske lige pred domačimi navijači začiniti z zmago in narediti nov korak v svoji evropski zgodbi.

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nogomet NK Celje evropska liga Omonia šport

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motorist_mb
15. 10. 2026 08.05
Grofi gremo po zmago 💪
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