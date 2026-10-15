'Ne bojimo se jih, gremo po zmago'

Vratar Žan-Luk Leban je na novinarski konferenci izpostavil zaupanje v ekipo in njene napadalne sposobnosti. Celjani so tudi ob zadnjih rezultatih znali ohraniti mrežo nedotaknjeno, v napadu pa imajo po njegovih besedah dovolj kakovosti, da znova najdejo pot do zadetka. "Vemo, kaj moramo delati, in verjamem, da lahko zmagamo. Tudi pri zadnjih rezultatih smo držali ničlo v obrambi, dali gol in v ospredju imamo definitivno veliko kakovosti, da dosežemo zadetek. Prihajamo v priložnosti in verjamem, da bomo zadeli tudi jutri," je dejal Leban.