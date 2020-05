'Ne bom hinavec, na Kitajsko nisem šel zaradi nogometa'

Augusto Fernandezje za Atletico podpisal januarja 2016, ko si je Tiago Mendes poškodoval koleno in je trener Diego Simeone potreboval zamenjavo za vezista, ozrl se je proti Celti in iz tam zvabil njihovega kapetana – Augusta Fernandeza. A Fernandez si je tako kot igralec, ki ga je zamenjal, kmalu poškodoval koleno, zaradi česar je sledila dolga bolniška od septembra 2016. Ko si je opomogel, je dobil klic od daleč – s Kitajske.

"Ne mislim biti hinavski, na Kitajsko nisem šel zaradi nogometnih vzvodov, imel sem še dveletno pogodbo z Atleticom in el Cholo si me je želel v ekipi," je za Radio Continentalpojasnil argentinski vezist. Trenutno je Fernandez pri 34 letih prost igralec, saj mu je pogodba s kitajskim klubom BJ Renhe potekla. "Kitajski nogomet se podcenjuje. Marsikdo misli, da igramo s papirnato žogo," je mit o kitajski ligi hitro demantiral Fernandez. "Tecite skupaj s Kitajcem, udarite Kitajca, pa bomo videli, kdo 'zmaga'. Kitajci so hitri in agresivni," je spoznanje iz Azije prenesel Argentinec, ki trenutno živi v Madridu. "V španski prestolnici se dobro počutim. Tukaj imam sorodnike, prijatelje. Tukaj smo odprli argentinsko restavracijo," je pogled proti življenju brez nogometa usmeril Fernandez.