Ne Džeko, ne Suarez, ne Morata, temveč izkušeni Francoz v Juventusu

Vodstvo Juventusa je torej blizu dogovora s 34-letnim članom Chelseaja Olivierom Giroudom, potem ko so v vodo padla pogajanja z Edinom Džekom (Roma), Luisom Suarezom (Barcelona) in Alvarom Morato (Atletico Madrid).

Kot poročajo različni mediji, se je izkušeni francoski napadalec po osmih letih, ki jih je preživel na Otoku v dresoma londonskih velikanom Arsenala in Chelseaja, odločil za spremembo klubskega okolja. Juventus pač ne pokliče vsak dan, Giroudu pa pri ne ravno rosnih 34 letih ni ostalo veliko manevrskega prostora za še kakšen odmevnejši prestop.

Za dveletno pogodbo naj bi Francoz v dresu 'stare dame' v žep pospravil 9 milijonov evrov (4,5 milijona evrov na sezono), Chelsea pa bo upravičen do odškodnine v višini pet milijonov evrov.



Giroud je za Arsenal in Chelsea skupaj odigral 341 tekem in dosegel 133 zadetkov.