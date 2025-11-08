'Ne glede na klubski status in vlogo ter minutažo, za reprezentanco dajem vedno vse kar imam'

Na lestvici skupine B ima Švica na vrhu deset točk, Kosovo je pri sedmih, Slovenija je po neučinkovitem drugem ciklu pri treh, presenetljivo je na dnu Švedska, zbrala je eno točko. Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov, kar terja reakcijo v napadalnem smislu.
Varovanci Matjaža Keka bi si dodatne kvalifikacije zagotovili le z zmagama proti Kosovu in Švedski ter zmago Švice proti Kosovu v zadnjem krogu tekmovanja. "Zavedamo se tega. Tudi to nam je jasno, da nismo odvisni zgolj sami od sebe. Verjamem pa, da lahko osvojimo teh šest točk. Gremo iz tekme v tekmo. Najprej Kosovo in če bomo proti njemu uspešni, bomo lahko samozavestni na Švedskem," je prepričan član Legie iz Varšave Petar Stojanović, ki že pregovorno daje "srce in dušo" za reprezentanco.
"Ne glede na to, kakšen status imam v klubu in kašna je moja vloga ter posledično minutaža, za reprezentanco vselej dajem vse kar imam. Tako bo tudi tokrat," sporoča 30-letni Ljubljančan.
Slovenija bo v soboto, 15. novembra, najprej pred razprodanimi Stožicami igrala proti Kosovu, nato pa tri dni pozneje sledi kljub položaju na lestvici zahtevno gostovanje proti Švedski, ki jo bo v tem ciklu prvič vodil Anglež Graham Potter. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na mundial, ki bo prihodnje poletje v ZDA, Kanadi in Mehiki. Drugouvrščena ekipa bo nadaljevala pot v dodatnih kvalifikacijah.
Seznam Slovenije:
- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Igor Vekić (Vejle), Žan Luk Leban (Celje);
- branilci: Jaka Bijol (Leeds), Jure Balkovec (Fatih Karagumruk), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Zenit), David Zec (Holstein Kiel);
- vezisti: Petar Stojanović (Legia Varšava), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Sandi Lovrić (Udinese), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Sturm Gradec), Dejan Petrovič (Rijeka), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Svit Sešlar (Eyupspor);
- napadalci: Benjamin Šeško (Manchester United), Žan Vipotnik (Swansea), Jan Mlakar (Amiens), Danijel Šturm (Celje), Nejc Gradišar (Al Ahly), Andraž Šporar (Slovan Bratislava).
