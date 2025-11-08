'Ne glede na klubski status in vlogo ter minutažo, za reprezentanco dajem vedno vse kar imam'

Selektor Matjaž Kek je pred nekaj dnevi predstavil zadnji letošnji seznam igralcev, na katere bo računal na tekmah petega in šestega, zadnjega kroga kvalifikacij za SP 2026 proti Kosovu doma in Švedski v gosteh. Na seznamu ni večjih sprememb, vrnila sta se Jan Mlakar in Andraž Šporar. Med kandidati za začetno enajsterico je tudi Petar Stojanović, ki si kruh služi na Poljskem. Ljubljančan je bil član poražene zasedbe Legie iz Varšave, ki je morala priznati premoč Celjanom (1:2).

Na lestvici skupine B ima Švica na vrhu deset točk, Kosovo je pri sedmih, Slovenija je po neučinkovitem drugem ciklu pri treh, presenetljivo je na dnu Švedska, zbrala je eno točko. Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov, kar terja reakcijo v napadalnem smislu.

Petar Stojanović v dresu poljske Legie. FOTO: Profimedia

Varovanci Matjaža Keka bi si dodatne kvalifikacije zagotovili le z zmagama proti Kosovu in Švedski ter zmago Švice proti Kosovu v zadnjem krogu tekmovanja. "Zavedamo se tega. Tudi to nam je jasno, da nismo odvisni zgolj sami od sebe. Verjamem pa, da lahko osvojimo teh šest točk. Gremo iz tekme v tekmo. Najprej Kosovo in če bomo proti njemu uspešni, bomo lahko samozavestni na Švedskem," je prepričan član Legie iz Varšave Petar Stojanović, ki že pregovorno daje "srce in dušo" za reprezentanco.

Benjamin Šeško, Petar Stojanović in Andraž Šporar FOTO: Luka Kotnik

"Ne glede na to, kakšen status imam v klubu in kašna je moja vloga ter posledično minutaža, za reprezentanco vselej dajem vse kar imam. Tako bo tudi tokrat," sporoča 30-letni Ljubljančan.