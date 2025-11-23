Ne glede na stanje na lestvici, derbi je vedno derbi

Nedelja prinaša drugi večni derbi prvoligaške sezone. Maribor bo v okviru 16. kroga gostil Olimpijo. Po turbulentnem začetku sezone 2024/2025 imata obe ekipi priložnost, da z uspehom vsaj nekoliko omilita nejevoljo svojih navijačev. Obračun v Ljudskem vrtu se bo pričel ob 15. uri.

Prvi večni derbi sta stara rivala odigrala konec avgusta, ko je bila z 1:0 uspešnejša Olimpija. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Maribor je na krilih turških investicij pred sezono napovedoval naskok na vrh, a trenutno za vodilnim Celjem zaostaja že 12 točk, Ljubljančani pa so kot branilci naslova zagotavljali, da bodo tam tudi ostali. A hitro se je izkazalo, da sta odhoda Marcela Ratnika in Raula Florucza pustila preveliki luknji, ki jih novinci vprašljive kakovosti niso uspeli zakrpati. Tudi v mestu ob Dravi, čeprav so v dosedanjem poteku prvenstva zbrali šest točk več od večnega rivala, optimizma nikakor ni na pretek. Navsezadnje je Feđa Dudić že tretji stalni trener v tej sezoni (isto število se jih je zamenjalo tudi v Stožicah), pri čemer je trenersko funkcijo nekaj časa kot vršilec dolžnosti opravljal tudi Radovan Karanović.

"Obe ekipi imata primanjkljaj točk, začetek sezone ni bil uspešen, toda ne glede na izhodišče je derbi vedno derbi. Tekma posebnih občutkov. Tri tekme so še do konca jesenskega dela, moramo storiti vse, da se skušamo približati vodilnim Celjanom. Najlepši prvi korak pa bi bil z zmago proti Olimpiji," je pred največjim obračunom v slovenskem klubskem nogometu razmišljal bočni branilec Maribora Pijus Širvys. Na drugi strani tudi v taboru Olimpije napovedujejo naskok na vse tri točke. Trener Federico Bessone je bil na petkovi novinarski konferenci – sploh glede na položaj na lestvici – presenetljivo samozavesten. Dejal je, da so imeli zahvaljujoč reprezentančnemu premoru več kot dovolj časa za pripravo na nasprotnika, kar bodo skušali unovčiti in priti do zmage.

Federico Bessone je poudaril, da Olimpija v Maribor prihaja z jasnim ciljem. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"Vemo, kaj pomeni večni derbi. To bo prvi izziv po premoru. V Ljudskem vrtu nas čaka zahtevna tekma, a verjamemo v svojo kakovost. Če bomo disciplinirani in agresivni od prve minute, lahko rezultat znova obrnemo v svojo korist. Enkrat letos nam je to že uspelo," pa je izpostavil Matevž Dajčar, eden junakov prvega letošnjega obračuna, ki ga je Olimpija dobila z 1:0. Edini gol je dosegel Jošt Urbančič, Dajčar pa je ubranil enajstmetrovko. Pri zmajih bo zaradi rumenih kartonov manjkal kapetan Agustin Doffo, za nekaj dobre volje v Ljudskem vrtu, ki sicer ni razprodan, pa je poskrbela vrnitev Benjamina Tetteha. Ganski napadalec, z desetimi goli drugi strelec prvenstva, je manjkal na prejšnji tekmi, ko so njegovi soigralci le remizirali z Radomljami. Dudić bo nanj prav gotovo računal od prve minute.