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Nogomet

'Ne glede na to, ali igra dobro ali ne, Španija na koncu zmaga'

Dallas, 07. 07. 2026 10.52 pred 15 minutami 3 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Lamine Yamal in Cristiano Ronaldo

Španija si utira pot do sanjske zmage na svetovnem prvenstvu, potem ko je v osmini finala premagala Portugalsko z 1:0 in slovitega Cristiana Ronalda poslala v reprezentančni pokoj na svetovnih prvenstvih. Španski mediji hvalijo reprezentanco in ugotavljajo, da zasedba Luisa de la Fuenteja v pravem trenutku stopnjuje formo, saj bo treba biti na najvišji možni ravni.

ABC piše, da se je reprezentanca znašla v težkem položaju in pod pritiskom, a ni nikoli izgubila vere. Medtem je časnik El Mundo zapisal, da je La roja v Dallasu preživela 90-minutno srhljivko in zadetek dosegla v izdihljajih rednega dela tekme. "Ne glede na to, ali igra dobro ali ne, Španija na koncu zmaga," so komentirali pri omenjenem časniku.

Pri časniku Marca so izpostavili, da se je Mikel Merino izkazal za skrivno orožje španskega selektorja Luisa de la Fuenteja. Merino je dosegel čudovit zadetek po podaji Ferrana Torresa. Katalonski Mundo Deportivo je opozoril, da je Merino, rojen v Pamploni, gol dosegel prav na dan, ko se je v prestolnici Navarre začel znameniti festival v čast svetemu Ferminu, znan po teku množic pred čredo bikov. Festival se začne s tradicionalnim izstrelitvijo rakete, znane kot chupinazo; pri Mundo Deportivu so spektakularni gol Španca poimenovali merinazo.

Lamine Yamal, eden največjih zvezdnikov na letošnjem mundialu.
Lamine Yamal, eden največjih zvezdnikov na letošnjem mundialu.
FOTO: AP

Marca je poudarila, da reprezentanca na turnirju še ni prejela enega gola. "To je redkost na turnirju, kjer se dogaja toliko stvari," so zapisali pri časniku. "Na SP se zgodijo čarobni trenutki, takšni, ki sprožijo niz srečnih okoliščin," so zapisali pri Marci ob pregledu dosedanje poti Španije na tem mundialu. La roja se je Portugalski maščevala za poraz v lanskem finalu lige narodov, v katerem je proti Portugalski izgubila po izvajanju enajstmetrovk.

V četrtfinalu se bo Španija pomerila z Belgijo, ki je povsem nadigrala in zasenčila eno izmed treh gostiteljic ZDA. "Zadnji ples v solzah," pa so se mediji odzvali na poslednji Ronaldov nastop v reprezentančnem dresu na SP. Za Ronalda se je sila neslavno končala pot na mundialu. Mediji so poročanje usmerili predvsem na opisovanje čustev zvezdnika in ne toliko na njegovo sila bledo in povsem neprepoznavno igro.

Španski junak Mikel Merino, ki je z golom v sodnikovem dodatku zagotovil Špancem uvrstitev v četrtfinale.
Španski junak Mikel Merino, ki je z golom v sodnikovem dodatku zagotovil Špancem uvrstitev v četrtfinale.
FOTO: AP

Pri A Boli so v ospredje postavili Ronalda, ki je svoj "zadnji ples na SP končal v solzah. Kapetan portugalske reprezentance ob koncu tekme ni skrival svojih čustev". Tudi pri Recordu izpostavljajo, da je Ronaldo točil solze po porazu Portugalske. Pri O Jogu pa so zapisali, da se je Ronaldo v solzah zahvalil navijačem, preden se je vidno ganjen odpravil v slačilnico. "To je bila Ronaldova zadnja tekma na SP, kar je sam potrdil že dan prej. Ali je bila to tudi njegova zadnja reprezentančna tekma, pa še ni znano."

Pri španski Marci se niso naslajali nad bolečino zvezdnika: "Po 27 tekmah in 11 golih je nogometaš iz Funchala odigral svojo zadnjo tekmo na SP." Pri dnevniku AS so bili bolj poetični: "Tako je bil videti grenak konec Cristianovega nastopa na SP, poln solz, resnično pretresljiv, zgodovinski prizor. Šlo je za igro na srečo, pri kateri je kovanec za portugalsko legendo padel na napačno stran. Ob koncu tekme ni mogel več zadrževati čustev in je dal duška vsej svoji potlačeni žalosti."

Izvrstni Lamine Yamal je tudi na tekmi s Portugalsko prevzel večji del odgovornosti na svoja pleča.
Izvrstni Lamine Yamal je tudi na tekmi s Portugalsko prevzel večji del odgovornosti na svoja pleča.
FOTO: AP

Švicarski Blick pa izpostavlja predvsem mladega španskega zvezdnika Lamina Yamala. "Bo Yamal sčasoma postal večji od velikega CR7? Trenutno nič ne kaže na nasprotno. Navsezadnje je ta španski čudežni deček pri 18 letih že evropski prvak, še vedno pa ima tudi dobre možnosti za osvojitev naslova svetovnega prvaka."

"Cristiano Ronaldo je bil star 19 let, ko je nastopil na svojem prvem velikem turnirju - domačem evropskem prvenstvu 2004. Takrat je z zmago na zadnji tekmi skupinskega dela izločil Španijo, sam pa se je prebil vse do finala. Dvaindvajset let pozneje se ta ikona poslavlja z velikega odra svetovnega prvenstva. Proti istemu tekmecu kot takrat. S predstavo, ki jo lahko opišemo le kot 'skromno', pa še to je zelo milo rečeno," so še dodali pri Blicku.

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NoriSušan
07. 07. 2026 11.41
zaenkat niti niso imeli nekih naspotnikov tako da moramo še počakat. ronči zame lih ni nek velik test
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