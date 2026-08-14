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Nogomet

'Ne glede na trenutno stanje so možnosti 50:50'

Ljubljana, 14. 08. 2026 14.20 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
A.V.
Agustin Doffo na tekmi NK Olimpija - Kairat

Nogometaši Olimpije v slabem vzdušju pričakujejo prvi letošnji večni derbi z največjim rivalom iz štajerske prestolnice. Varovanci makedonskega strokovnjaka Jugoslava Trenčovskega so na dozdajšnjih štirih prvenstvenih tekmah od možnih 12 zbrali le tri točke. Izkušeni argentinski vezist Agustin Doffo kljub poraznemu vstopu v novo sezono verjame, da mu s soigralci lahko uspe nadaljevanje sezone zasukati v pozitivno smer.

Uvodni večni derbi sezone 2026/27 ne bi mogel priti v bolj neugodnem trenutku za Ljubljančane, kot bo jutrišnji v Stožicah. Vodilni Mariborčani po odličnem začetku v slovensko prestolnico prihajajo optimistični, zavedajoč se težav, s katerimi se ubadajo pri zeleno-belih v zadnjem obdobju. 

Agustin Doffo, ki že peto sezono brani barve ljubljanske Olimpije, je na novinarski konferenci večkrat poudaril, da bi morebitna zmaga proti večnemu tekmecu spremenila nadaljevanje sezone. "Kar se dogaja izven igrišča, ni stvar nas nogometašev. Moram priznati, da se ne ubadam z medijskimi zapisi, saj zelo slabo razumem slovensko. Naša naloga je, da skušamo zmagati na vsaki tekmi in na derbiju ne bo nič drugače," je uvodoma dejal 31-letni argentinski vezist, ki se zaveda kakovosti največjega rivala.

Agustin Doffo verjame, da bi morebitna zmaga na večnem derbiju zasukala nadaljevanje sezone v pozitivno smer.
Agustin Doffo verjame, da bi morebitna zmaga na večnem derbiju zasukala nadaljevanje sezone v pozitivno smer.
FOTO: Damjan Žibert

"Vemo, da so prepričljivo vstopili v novo sezono. To ni nič presenetljivega, saj govorimo o Mariboru. Imajo novega/starega trenerja in veliko kakovostnih posameznikov, a tudi Olimpija ima svojo računico. Nenazadnje bomo igrali pred domačimi navijači, ki so vselej naš 12. igralec," nadaljuje Doffo in zaključuje:

"Storili bomo vse, da bodo točke ostale v Ljubljani. Ne glede na trenutno stanje so možnosti pred derbijem 50:50. Vse misli morajo biti usmerjene na zelenico in nikamor drugam."  

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