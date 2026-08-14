'Ne glede na trenutno stanje so možnosti 50:50'

Uvodni večni derbi sezone 2026/27 ne bi mogel priti v bolj neugodnem trenutku za Ljubljančane, kot bo jutrišnji v Stožicah. Vodilni Mariborčani po odličnem začetku v slovensko prestolnico prihajajo optimistični, zavedajoč se težav, s katerimi se ubadajo pri zeleno-belih v zadnjem obdobju.

Agustin Doffo, ki že peto sezono brani barve ljubljanske Olimpije, je na novinarski konferenci večkrat poudaril, da bi morebitna zmaga proti večnemu tekmecu spremenila nadaljevanje sezone. "Kar se dogaja izven igrišča, ni stvar nas nogometašev. Moram priznati, da se ne ubadam z medijskimi zapisi, saj zelo slabo razumem slovensko. Naša naloga je, da skušamo zmagati na vsaki tekmi in na derbiju ne bo nič drugače," je uvodoma dejal 31-letni argentinski vezist, ki se zaveda kakovosti največjega rivala.