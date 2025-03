'Ne grozim nikomur, a to se ne sme nikoli več ponoviti'

Izkušeni italijanski nogometni strokovnjak je imel v mislih pozive, ki jih je vodstvo madridskega Reala v zadnjem času večkrat naslovilo na vodstvo La Lige.

Ti so ostali neuslišani, zato je Carlo Ancelotti kljub polnemu izkupičku na vselej zahtevnem El Madrigalu na druženju s predstavniki sedme sile nastopil nekoliko ostreje kot običajno. "Ne želim, da te besede zvenijo kot grožnja, a treba je reči bobu bob. Po nekaj manj kot 72 urah po izjemno zahtevni tekmi v Ligi prvakov in po predhodno brutalnem razporedu tekem v mesecu februarju so moji varovanci znova pokazali, da so pravi heroji. Predvsem njihova zmagovalna miselnost in značaj so nam prinesi zelo pomembne tri točke v boju za naslov državnega prvaka," je po zmagi z 2:1 proti Villarealu uvodoma dejal vidno nervozni Italijan in nadaljeval: