'Ne hvala, Albert', Riera s Frankfurtom ostal brez Evrope

Nogometaši Bayerna slavijo nov naslov FOTO: Profimedia

Bayern je za slovo od odlične domače sezone odpravil Köln s 5:1. Števec golov se je tako v sezoni 2025/26 ustavil pri številki 122. Za piko na i je najboljši strelec moštva in lige Harry Kane dosegel še hat-trick za končnih 36 golov v sezoni. Veliki krožnik za prvaka v Nemčiji je na slovesnosti po tekmi namesto kapetana Manuela Neuerja dvignil Leon Goretzka, ki je odigral zadnjo tekmo za Bayern. Medtem ko je bil v bundesligi prvak znan že po 30. krogu in sta si Borussia Dortmund ter Leipzig tudi že pred zadnjim krogom zagotovila ligo prvakov, je bil še odprt boj za zadnje mesto v elitnem evropskem tekmovanju ter za evropsko in konferenčno ligo. Pred današnjim krogom so bili od četrtega do sedmega mesta Stuttgart, Hoffenheim (oba po 61 točk), Bayer Leverkusen (58) in Freiburg (44), možnosti za sedmo mesto in konferenčno ligo pa sta imela s po 43 točkami še Eintracht Frankfurt nekdanjega celjskega stratega Alberta Riere ter Augsburg. Na koncu je posladek pripadel Stuttgartu, ki je v Frankfurtu vodil do sodnikovega dodatka, potem pa je Jonathan Burkardt z drugim golom na tekmi izenačil na 2:2. A je bila za Stuttgart dovolj tudi točka, saj je precej spodrsnilo Hoffenheimu – ta je proti Borussii Mönchengladbach klonil kar z 0:4, Bayer Leverkusen je s Hamburgom igral 1:1.

'Ne hvala, Albert', navijači Frankfurta poslali jasno sporočilo FOTO: Profimedia

Domači navijači so jasno izjasnili svoje nezadovoljstvo z nekdanjim strategom Olimpije in Celja. Med tekmo so razvili transparent, na katerem je pisalo: "Ne hvala, Albert," in še dodatno prilili olje na ogenj v Frankfurtu. Številni nemški mediji so sicer že poročali, da bo Riera s koncem sezone zagotovo izgubil službo med nemško elito. Z neuspešnim zadnjim pohodom na evropska mesta je njegova usoda bolj kot ne zapečatana. Tako Hoffenheim kot Bayer sta prišla do mest za evropsko ligo, konferenčno pa si je priboril Freiburg, ki je danes kar s 4:1 premagal Leipzig in kot sedmi zbral 47 točk. Če bo Freiburg v sredo zmagal v finalu letošnje evropske lige proti Aston Villi, si bo neposredno zagotovil vozovnico za ligo prvakov. A tudi če se bo to zgodilo, mesta v konferenčni ligi ne bo dobil Frankfurt, ki je sezono končal kot osmi s 44 točkami, pač pa Nemčija v tem tekmovanju ne bo imela kluba.

Nogometaši St. Paulija so izpadli iz nemške elite FOTO: Profimedia

V boju za obstanek je bilo že pred tem krogom jasno, da se Wolfsburg, St. Pauli in Heidenheim ne morejo več rešiti na mesta nad 16. Prvič v zgodovini lige so imeli vsi trije kandidati za izpad pred zadnjim krogom enako število točk (26), za nameček sta se danes v neposrednem obračunu udarila St. Pauli in Wolfsburg. Na koncu je 16. mesto ujel slednji z zmago s 3:1, medtem ko se Heidenheim in St. Pauli poslavljata. Kdo ju bo v naslednji sezoni zamenjal, bo znano v nedeljo, ko se bo končala še druga liga. Zmagovalec Schalke si je vrnitev že zagotovil, v boju za drugo neposredno vozovnico in za mesto v dodatnih kvalifikacijah pa so pred zadnjim krogom še Elversberg, Hannover in Paderborn, ki imajo vsi po 59 točk.

Izidi zadnjega kroga Bundeslige, 16. maj:

Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim 4:0 (2:0) Bayer Leverkusen - Hamburg 1:1 (0:0) Bayern München - Köln 5:1 (3:1) Eintracht Frankfurt - Stuttgart 2:2 (0:2) Freiburg - Leipzig 4:1 (2:1) Heidenheim - Mainz 0:2 (0:2) St. Pauli - Wolfsburg 1:3 (0:1) Union Berlin - Augsburg 4:0 (2:0) Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)