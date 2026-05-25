Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Ne izključujem vrnitve na klop italijanske reprezentance'

Neapelj, 25. 05. 2026 14.36 pred 10 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
Antonio Conte

Italijanski nogometni trener na klopi Napolija Antonio Conte je po nedeljski zmagi proti Udineseju z 1:0 v zadnjem krogu italijanskega prvenstva potrdil, da bo po koncu sezone zapustil Neapelj. Za nadaljevanje trenerske poti izkušeni strokovnjak ostaja skrivnosten, ne izključuje pa morebitne vrnitve na klop italijanske izbrane vrste.

Napoli je v pravkar končani sezoni osvojil drugo mesto v serie A, za vodilnim Interjem iz Milana je zaostal 11 točk.

Zasedba iz Neaplja je pod vodstvom 56-letnega Antonia Conteja v minuli sezoni 2024/25 osvojila četrti "scudetto" po sezonah 1986/87, 1989/90 in 2022/23.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekdanji strateg Barija, Atalante iz Bergama, Siene, Juventusa in Interja iz Milana v Italiji, Chelseaja in Tottenhama v Angliji ter italijanski selektor med letoma 2014 in 2016 je kot razlog za slovo od Napolija navedel "strupeno ozračje okoli ekipe".

Conte je pred časom dejal, da ne izključuje vrnitve na mesto selektorja italijanske reprezentance po odhodu Gennara Gattusa, v isti sapi pa dodal: "Morda pa si bom vzel premor in malce počival."

nogomet serie a antonio conte napoli italijanska reprezentanca

Šeško poškodovan, Cesar vpoklical tudi Korena in Soklerja

24ur.com Conte zapušča Napoli, na klopi bi ga lahko nasledil veliki povratnik
24ur.com Legendarni Buffon se vrača v reprezentanco
24ur.com Pianigiani vendarle na izhodnih vratih Olimpije, na treninge se vrača Dragić
24ur.com V Neaplju zvonijo alarmi: je Contejeva služba pod vprašajem?
24ur.com Vodenje azzurrov začasno prevzema Baldini
24ur.com Štulac v italijansko drugo ligo, na poti tja tudi Žužek
24ur.com Mourinho v Fenerbahče, Conte v Napoli
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Fati
25. 05. 2026 14.50
Šlepa iz kluba v klub. Idealen trener za pralnico.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
zadovoljna
Portal
Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu
Lepa Katarina obljubila večno zvestobo v Trstu
vizita
Portal
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
cekin
Portal
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
moskisvet
Portal
Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Mož Michelle Pfeiffer: skrivnostni moški, ki se izogiba javnosti
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkriva: kaj v resnici odloča o uspehu projekta
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
okusno
Portal
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725