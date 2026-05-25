'Ne izključujem vrnitve na klop italijanske reprezentance'

Napoli je v pravkar končani sezoni osvojil drugo mesto v serie A, za vodilnim Interjem iz Milana je zaostal 11 točk.
Zasedba iz Neaplja je pod vodstvom 56-letnega Antonia Conteja v minuli sezoni 2024/25 osvojila četrti "scudetto" po sezonah 1986/87, 1989/90 in 2022/23.
Nekdanji strateg Barija, Atalante iz Bergama, Siene, Juventusa in Interja iz Milana v Italiji, Chelseaja in Tottenhama v Angliji ter italijanski selektor med letoma 2014 in 2016 je kot razlog za slovo od Napolija navedel "strupeno ozračje okoli ekipe".
Conte je pred časom dejal, da ne izključuje vrnitve na mesto selektorja italijanske reprezentance po odhodu Gennara Gattusa, v isti sapi pa dodal: "Morda pa si bom vzel premor in malce počival."
