'Ne izključujem vrnitve na klop italijanske reprezentance'

Napoli je v pravkar končani sezoni osvojil drugo mesto v serie A, za vodilnim Interjem iz Milana je zaostal 11 točk.

Zasedba iz Neaplja je pod vodstvom 56-letnega Antonia Conteja v minuli sezoni 2024/25 osvojila četrti "scudetto" po sezonah 1986/87, 1989/90 in 2022/23.