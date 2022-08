Ne le rekorder, ampak tudi vzornik in motivator

Tuji mediji ga primerjajo z vzhajajočimi superzvezdniki, želeli so ga največji evropski velikani, dobili pa so ga Nemci. Prestop slovenskega nogometaša Benjamina Šeška ni le rekorden za slovenske razmere, lahko bi rekli, da je doma vreden celo več, kot je 24 milijonov evrov visoka odkupnina. V domačih Radečah upajo, da se bo zaradi prestopa v klubsko blagajno prelilo več kot 100 tisočakov, in še najpomembnejše: za mlajše kolege je neprecenljiv vzornik in motivator.