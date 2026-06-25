Ne le Slavko Vinčić, na mednarodnem odru tudi Staša Špur

Staša Špur FOTO: Osebni arhiv Staše Špur

FIFA je med konfederacijami imenovala po 5 glavnih sodnic iz nogometne zveze Srednje Amerike in Karibov (CONCACAF), štiri iz Evropske nogometne zveze (Uefa), po tri pa prispevajo Afriška nogometna zveza (CAF), Azijska nogometna konfederacija (AFC) in Južnoameriška nogometna konfederacija (CONMEBOL).



Naša internacionalka je predvidena, da bo delovala v paru s s sodnico Caroline Lanssens iz Belgije in pomočnico Lindo Schmidt z Švice. Spomnimo, da bo za Stašo Špur - profesorica razrednega pouka, ki nosi FIFA grb od leta 2016-to drugi Mundial po v oktobru 2022, ko je v Indiji, kot poroča uradna spletna stran NZS, že sodila na dveh dvobojih SP deklet do 17 let.

Sodniška baza tekom prvenstva bo v obmorskem letovišču Bouznika, ki se nahaja med Casablanco in prestolnico Rabatom, kjer se bo štiriindvajset reprezentanc merilo v šestih skupinah s po štirimi ekipami. V skupinskem delu bo odigranih 36 dvobojev, skupno pa 52.

Staša Špur FOTO: Uefa