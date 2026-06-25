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Nogomet

Ne le Slavko Vinčić, na mednarodnem odru tudi Staša Špur

Ljubljana, 25. 06. 2026 07.56 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Staša Špur

Med 17. in 7. novembrom bo na severu Afrike v Maroku potekalo 10. Svetovno prvenstvo za nogometašice do 17. leta starosti (FIFA Women's World Cup U-17 2026). Svetovna nogometna zveza je za 52 tekem na turnirju imenovala po 18 glavnih sodnic in 36 pomočnic, ki prihajajo iz 35 držav, barve naše države pa bo na zboru najboljših ženskih kadetskih ekip predstavljala Staša Špur.

Staša Špur
Staša Špur
FOTO: Osebni arhiv Staše Špur

FIFA je med konfederacijami imenovala po 5 glavnih sodnic iz nogometne zveze Srednje Amerike in Karibov (CONCACAF), štiri iz Evropske nogometne zveze (Uefa), po tri pa prispevajo Afriška nogometna zveza (CAF), Azijska nogometna konfederacija (AFC) in Južnoameriška nogometna konfederacija (CONMEBOL). 

Naša internacionalka je predvidena, da bo delovala v paru s s sodnico Caroline Lanssens iz Belgije in pomočnico Lindo Schmidt z Švice. Spomnimo, da bo za Stašo Špur - profesorica razrednega pouka, ki nosi FIFA grb od leta 2016-to drugi Mundial po v oktobru 2022, ko je v Indiji, kot poroča uradna spletna stran NZS, že sodila na dveh dvobojih SP deklet do 17 let.

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Sodniška baza tekom prvenstva bo v obmorskem letovišču Bouznika, ki se nahaja med Casablanco in prestolnico Rabatom, kjer se bo štiriindvajset reprezentanc merilo v šestih skupinah s po štirimi ekipami. V skupinskem delu bo odigranih 36 dvobojev, skupno pa 52. 

Staša Špur
Staša Špur
FOTO: Uefa

To je tretje svetovno prvenstvo FIFA za ženske do 17 let, ki bo potekalo v Afriki, Maroko pa je bilo v letu 2025 druga arabska država, ki je priredila prenstvo po Jordaniji leta 2016. SP za ženske do 17 let bo potekalo v Maroku vsako leto do leta 2029. Severna Koreja je branilka naslova, ki je leta 2025 osvojila rekordni četrti naslov.

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