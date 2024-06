Nogomet in glasba: ne le srca, ogrevajo se tudi glasilke

Ne le srce, tudi glasilke smo ogrevali v naši oddaji Vsi za naše!. 24 let mineva, ko so nas na noge skupaj z zlato generacijo dvignili Zoran Predin, Peter Lovšin in Vlado Kreslin. Od ponarodele himne do uradne: Dviga Slovenija zastave – tudi zahvaljujoč Siddharti.