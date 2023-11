'Ne na glavo, z glavo'

"Vsi smo si želeli to, da bi bili v zadnji tekmi še v igri za EP. Kvalifikacije smo do danes opravili zelo dobro, ampak manjka še ta zadnja tekma, ta finale. Komaj čakamo, da se začne. Verjamem, da nam bo uspelo," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju poudaril kapetan Jan Oblak.

Samozavestni so tudi v slovenskem taboru, igralci so že po petkovem porazu na Danskem poudarjali, naj navijačev ne skrbi za ponedeljkov obračun.

Slovenija je ob tem na domačem igrišču neporažena sedem tekem, a Kazahstanci so v teh kvalifikacijah pokazali, da lahko v gosteh zmagajo, slavili so v San Marinu, Belfastu proti Severni Irski in na Finskem.

Dodal je, da si obe ekipi zaslužita biti v tem položaju. "Mogoče je pozitivno zanje, da so sezono končali pred dvema tednoma in so imeli tako več časa za pripravo," je še povedal slovenski vratar, najboljši igralec ob porazu na Danskem.

Kot je povedal, je tisti poraz že za njimi in so začeli takoj razmišljati zgolj o jutrišnji tekmi v Stožicah. "Zdaj pa smo v igri in to je to, za kar smo vadili," je pristavil Oblak, ki je od prihoda v reprezentanco leta 2016 s Slovenijo še bil v dodatnih kvalifikacijah za EP, od takrat pa takih priložnosti ni bilo več.