Ne najlepši časi za Keka: po porazu v Avstriji ima Slovenija na kontu le dve točki

"Čestitam Avstriji za zmago, predvsem v prvem polčasu so bili boljši. Ko pa smo se v nekem trenutku že rešili pritiska, smo dobili gol. Škoda, da potem naš pritisk ni prinesel izenačenja, mislim pa, da je bila Avstrija v prvem polčasu boljša in je zasluženo zmagala. Bilo je preveč napak v 'pas igri', ko smo jim kar sami dajali priložnosti. Vedeli smo, kakšno kakovost ima Alaba, a dve, tri situacije, ki so bile res nevarne, so bile po sredini. Bili smo preveč pasivni, preslabi v dvobojih, preslabi v odbitih žogah ... bili so hitrejši, nevarnejši, boljši v teh elementih.

Slovenska vrsta je po dveh neodločenih izidih proti Izraelu in Severni Makedoniji danes v Celovcu vknjižila še poraz proti Avstriji. Ta rezultatsko in po igri ni bil tako hud kot lanski prijateljski na istem prizorišču, a vendarle boleč in hkrati spet zaslužen. Selektor Kek je tekmo začel s pričakovano postavo v odsotnosti poškodovanih Reneja Krhina in tudi Benjamina Verbiča, ki je pred tekmo na družabnih omrežjih zaželel srečno soigralcem. Oba sta soigralce spodbujala s tribun. Tako so sredino slovenske vrste sestavljaliJasmin Kurtić,Jaka Bijol, Miha Zajc in Domen Črnigoj, pred njimi sta bila v bolj napadalnih vlogah Josip Iličić in Andraž Šporar. Pri domačih je v konici napada začel doslej edini (dvakratni) strelec v teh kvalifikacijah Marko Arnautović, ki je dvakrat zadel tudi na lanski prijateljski medsebojni tekmi na istem stadionu, prvi zvezdnik David Alaba, znan tudi po svojih prostih strelih, pa je začel na levi strani zvezne vrste oziroma na krilu.

Prav Alaba in Arnautović sta bila prva, ki sta zagrozila. Bayernov nogometaš je ves čas mučil in preigraval Petra Stojanovića, tudi takrat je mimo njega podal do soigralca v napadu, ki pa je iz prve zgrešil. Dve minuti zatem je bil Jan Oblak na mestu po poskusu Marcela Sabitzerja, slednji pa je bil nevaren po novi akciji po Stojanovićevi strani v 25. minuti, ko je streljal z glavo, Oblak pa je izvrstno posredoval in žogo odbil v vratnico.

V 33. minuti je znova Stojanović nespretno žogo ob posredovanju podal točno na noge Xaverju Schlagerju, čigar dvoboj ena na ena je dobil Oblak. Šest minut pozneje je Alaba poskusil s prostega strela, a Oblak ni imel veliko dela, tako kot ob Sabitzerjevem poskusu ob koncu polčasa. Na drugi strani so Slovenci zdržali želenih 20 minut, pol ure, a so bili Avstrijci vendarle ves čas konkretnejši. Je pa dvakrat poskusil Domen Črnigoj, obakrat je bil precej daleč od uspeha, tako kot tudi Šporar v 16. minuti. Malce vroče je bilo pred avstrijskimi vrati tudi v 43. minuti, a Slovencem ni uspelo priti do pravega zaključka.

TEKMA

V drugem polčasu, ko so se po bojkotu zaradi predragih vstopnic, vzvišenega odnosa igralcev in dejstva, da so zahtevali domače tekme na Dunaju, oglasili najzvestejši domači navijači, se je takoj nadaljeval pritisk domačih, med drugim je Aljaž Struna v zadnjem trenutku blokiral Alabov poskus malce z leve.

V 50. minuti pa je Stojanović dobro podal z desne strani, Šporar je poskusil z glavo, Heinz Lindner pa je žogo ujel. Devet minut pozneje je z roba kazenskega prostora na drugi strani poskusilValentino Lazaro, a je bil nenatančen. V 63. minuti je skušal ne ravno zanesljivo defenzivno zvezno vrsto Kek učvrstiti z debitantom Denisom Popovićem namesto Bijola, a v 69. minuti so imeli Avstrijci nov poskus, ko je Andreas Ulmeržogo poslal mimo gola. Kek je nato v igro poslal še hitronogega Damjana Boharja, a v 74. minuti so gostitelji povedli, ko je najprej Oblak obranil strel Arnautovića iz bližine, odbito žogo pa je nato v mrežo pospravil Guido Burgstaller, ki je le malce pred tem vstopil v igro namesto izžvižganega Sabitzerja.

Nekaj sreče je imela Slovenija tudi v 77. minuti, ko je sodnik dosodil le prosti strel na robu kazenskega prostora po Stojanovićevem igranju z roko, takoj zatem pa je Kek ob Šporarja v napad poslal šeRoberta Berića. Prav ta je imel v 80. minuti lepo priložnost z glavo, a je zgrešil cilj, tako kot Šporar v 89. minuti.