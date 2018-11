Ne Oblak, rešitelj Atletica je bil vnovič Godin, ki je 'igral z eno nogo'

Urugvajski branilec Diego Godinje v sodnikovem podaljšku prinesel dramatično zmago madridskemu Atleticu, s katero so se rdeče-beli kljub vnovič zelo slabi predstavi Jana Oblakain njegovih kolegov iz zadnje vrste obdržali v lovu na vodilno Barcelono, ki Madridčanom na lestvici s tekmo manj beži za točko. Athletic je še pred polčasom v vodstvo povedel napadalec Inaki Williams, po izenačenju Thomasa Parteyja pa je Williams skorajda nemudoma "prešprintal" obrambo in mojstrsko zadel mimo škofjeloškega vratarja rdeče-belih za novo vodstvo.

Varovanci Diega Simeoneja so vse stavili v napad in vezist Rodrigo Hernandezje po predložku pred gol s prvencem za Atletico izenačil deset minut pred koncem, nato pa je na sceno stopil Godin, ki je v 91. minuti zadel z glavo in začel noro slavje. Navijači so morali na popoln izliv čustev sicer malce počakati, saj so sodniki zadetek sprva razveljavili, a popravili svojo odločitev s pomočjo sistema VAR.

JANOBLAK

Godin: Ostajamo v boju

"Nismo se nehali boriti in na koncu smo bili nagrajeni. To je bilo pomembno, saj tako ostajamo v boju pri vrhu lestvice," je za BeIN SPORTS po približanju Barceloni, ki na Wando prihaja po reprezentančnem premoru, dejal Godin. "Vedeli smo, da bo tekma težka, manjkalo nam je veliko igralcev po tako napornem tednu. A takšna zmaga nas bo močno okrepila. To dvigne in navduši navijače, a tudi nas nogometaše."