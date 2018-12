Navijači Liverpoola so v ekstazi peli: 'Ne odpustite Mourinha!'

"Imamo veliko težav, povezanih s telesno močjo, imamo veliko igralcev, ki bi jih lahko imel za naklonjene poškodbam, ker so nekateri naši igralci vedno poškodovani, to pa se je dogajalo že pred mano. Če pogledate statistiko, boste videli, da so bili že prej igralci, ki so neprestano poškodovani, ko pa si neprestano poškodovan, je zelo težko pridobiti na telesni moči. Res, res sem zadovoljen z igralci, ki sem jih imel na zelenici, z njihovim odnosom, z njihovim trudom, več kot zadovoljen sem. Ker sem več kot zadovoljen, prevzemam odgovornost v porazu in želim, da so skriti za mano."

"David v slačilnici pravi, da sta bili to dve lahki žogi zanj, a da zaradi odbojev ni imel nikakršnih možnosti. Če želite govoriti o srečnežih, potem lahko govorite o njihovem drugem in tretjem golu. Naš gol je bil plod dobre akcije. Govoriti o sreči in golih, pomeni govoriti o drugem in tretjem,"je dodal Mourinho.

"Ne odpustite Mourinha!" se je po Anfieldu razlegal glasen napev Liverpoolovih navijačev še pred koncem tekme z Manchester Unitedom . Na obračunu večnih tekmecev so Redsi ubranili prvo mesto na lestvici Premier League in se večkrat pošalili iz situacije, v kateri so se pod taktirko Joseja Mourinha znašli osovraženi rdeči vragi. Ti so ostali na skromnem šestem mestu, zaostanek za Liverpoolčani pa je zdaj narasel že do 19 točk. Mourinho je po tekmi celo priznal, da lahko njegovo moštvo do konca sezone upa zgolj na uvrstitev na četrto mesto, za katerim trenutno zaostaja za enajst točk.

Neville se je v studiu Sky Sports lotil odsotnosti Paula Pogbaja, ki je tekmo (spet) začel na klopi. "Ne morem preboleti Unitedove sredine igrišča. Če si Paul Pogba in gledaš (Nemanjo) Matića, (Anderja) Herrero, (Marouana) Fellainija in Freda, ki je igral oni večer ... Niti eden od njih ne more podati žoge. Nihče od njih resnično ne more sprejeti žoge in žoge podati. To se mi zdi absolutno osupljivo. Mislim, da je bil United danes grozen," je povedal Neville, ki je pod taktirko Sira Alexa Fergusona osvojil osem največjih trofej. Keane, še en član šampionskih Fergusonovih generacij, je ocenil, da ga trenutni rdeči vragi spominjajo na ekipe iz 80. let prejšnjega stoletja, ko je bil United daleč od boja za najpomembnejše lovorike. "Gotovo sem prepričan, da veliko njihovih igralcev ni dovolj dobrih, da bi lahko igrali za Manchester United. Dobri igralci so, toda ne dovolj dobri za Manchester United. Ko gledam Mourinha na dan tekme, bi rad vedel, kakšno je vzdušje na treningih. Je to vesela druščina? Ker glede na telesno govorico igralcev ne dobim občutka, da uživajo ob igranju za Man. United. Nekateri delujejo nezainteresirano. Mar to izvira iz trenerja?" je izjavil Keane.

Klopp komaj čakal na žvižg za polčas

Ostro sta se Uniteda v medijih lotila nekdanja člana šampionskih ekip rdečih vragov, kapetana Roy Keanein Gary Neville, seveda pa je bilo razpoloženje povsem drugačno v taboru nedeljskih domačinov. Trener finalistov zadnje sezone Lige prvakov Jürgen Klopp je celo ocenil, da je bila nedeljska predstava "ena najboljših", odkar je prišel na Anfield.

"Začetek je bil briljanten, predstava pa ena najboljših, ki so nam uspele, odkar sem pri Liverpoolu," je dejal Klopp, ki je na rdečo klop sedel oktobra 2015. "Prve pol ure smo bili izjemni, zadeli smo le enkrat, a ne verjamem, da kdorkoli pričakuje štiri ali pet (golov, op. a.) proti tej ekipi Uniteda. Način, na katerega smo igrali, je bil preprosto perfekten. Podali smo v prava območja in igrali za linijami. Nato smo za pol ure malce izgubili voljni moment tekme, zadeli so, bilo je bolj odprto in prav nič me ni motil žvižg za polčas. Ravno zato, ker je postalo bolj odprto,"je tekmo ocenil Klopp.

'Skorajda perfektna noč'

"Ko je na igrišču (Marouane) Fellaini, to nikoli ni dober znak za nasprotno moštvo. Vedno je težko za nasprotno moštvo, da se brani pred temi visokimi žogami, a tudi to smo počeli zelo dobro. Spet smo vrnili našo prevlado, korak za korakom, 'Shaq' pa je odločil tekmo. To je bilo neverjetno lepo in zasluženo. Potrebuješ malček sreče in oba gola sta padla po preusmeritvah, a to potrebuješ. Prvi gol pa ... Kakšen gol! Super podaja in super ustavljanje žoge ter zaključek. Skorajda perfektna noč,"dodaja Klopp.

Še posebej je Klopp izpostavil Fabinha, podajalca pri prvem golu Maneja, ki je po poletnem prestopu iz AS Monaca potreboval nekaj časa, da se je povsem uveljavil v rdečem dresu. Omenil je tudi Nathaniela Clyna, angleškega reprezentanta, ki sta ga (tudi) zaradi težav s poškodbami v zadnjih mesecih povsem zasenčila mlada Trent Alexander-Arnold in Joe Gomez.

Sveži v nogah in glavah

"Bil je izjemen. Absolutno izjemen," je o Fabinhu povedal Klopp. "A niso mi všeč ta vprašanja, nič namreč ne povedo o ostalih igralcih. Vem pa, da niste mislili tako. V torek smo igrali z Napolijem, to je bila ena največjih tekem sezone, izjemno močen nasprotnik, igrali smo z (Jamesom) Milnerjem, (Jordanom) Hendersonom in (Georginiem) Wijnaldumom v zvezni vrsti. To sem rekel: to je srce in duša igre, ki jo potrebujemo. Dokler bomo lahko delali te spremembe, jih bomo delali. Tako to je,"je pristavil.

