Nov trener, stari "dobri" Manchester United. Le da rdeči vragi že dolgo časa na nogometni zelenici niso izgledali dobro. Vsi smo vedeli, da bo debitirati na Anfieldu ogromna naloga za Mauricia Pochettina in izid je bil temu primeren. Liverpool je s 4:0 odpravil goste in potrdil svojo absolutno superiornost nad večnim tekmecem.
Do prelomnega dogodka je prišlo že v osmi minuti, ko je bil naivno izključen gostujoči branilec Lenny Yoro. Francoz je zakrivil prosti strel, ki ga je suvereno izkoristil Dominik Szoboszlai in prvič na noge dvignil domačo publiko. To je zelo kmalu zatem uspelo tudi Florianu Wirtzu, ki je z izjemno pretkanim zaključkom povišal vodstvo svoje ekipe.
Domači so dva zadetka dosegli še v drugem polčasu. Najprej je v polno meril mladi Rio Ngumoha, ki je navduševal tekom celotne tekme. Za piko na i pa je v 82. minuti poskrbel še Victor Munoz. Anfield je norel, gostujoči sektor pa je bil iz minute v minuto bolj prazen. Argentinca seveda ne gre kriviti za rezultat, ta je zgolj realen odraz dela, ki so ga poleti opravili vodilni pri rdečih vragih. Pochettina zagotovo čaka še ogromno dela.
Izidi Premier lige, 22. november:
Hull City - Brighton 2:0 (0:0)
McBurnie 92., 95.
Liverpool - Manchester United 4:0 (2:0)
Szoboszlai 10., Wirtz 13., Ngumoha 66., Munoz 82.
(Benjamina Šeška zaradi poškodbe ni bilo v kadru Manchester Uniteda)
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