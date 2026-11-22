Nov trener, stari "dobri" Manchester United. Le da rdeči vragi že dolgo časa na nogometni zelenici niso izgledali dobro. Vsi smo vedeli, da bo debitirati na Anfieldu ogromna naloga za Mauricia Pochettina in izid je bil temu primeren. Liverpool je s 4:0 odpravil goste in potrdil svojo absolutno superiornost nad večnim tekmecem.

Do prelomnega dogodka je prišlo že v osmi minuti, ko je bil naivno izključen gostujoči branilec Lenny Yoro. Francoz je zakrivil prosti strel, ki ga je suvereno izkoristil Dominik Szoboszlai in prvič na noge dvignil domačo publiko. To je zelo kmalu zatem uspelo tudi Florianu Wirtzu, ki je z izjemno pretkanim zaključkom povišal vodstvo svoje ekipe.