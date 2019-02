Ne pes, tokrat kar mačka prekinila tekmo v Liverpoolu

Že kar nekajkrat smo poročali o tem, da na zelenico nogometne tekme zaide kakšen pes in uprizoril pravi spektakel za gledalce, ko se igra igro ’Ujemi me, če me moreš’, tokrat pa z Otoka prihaja slika črne mačke, ki si je privoščila nogometaše na tekmi Premier League med Evertonom in Wolverhamptonom.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tekma je bila zaradi tavajoče in prestrašene mačke za nekaj minut celo prekinjena. Zanimivo, ni ga bilo junaka niti junakinje, ki bi se spustil v lov za tavajočo črno mačko. Ni, kaj črne mačke imajo svoj (negativen) sloves. "To je najboljša zabava, ki jo imajo navijači na Goodison Parku skozi celotno sezono," se je glasil hudomušen komentar enega od angleških komentatorjev. Po dobrih dveh minutah se je le našel eden od varnostnikov, ki je črno mačko pospremil v tunel, stadion pa je odhod pozdravil s stoječimi ovacijami.