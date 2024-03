'Ne pozabite, zaradi koga smo tukaj!'

Na neosvetljenem delu parkirišča ob Tomačevski cesti se je počasi zbirala skupina ljudi z vseh vetrov, da bi skupaj organizirano odšli na tekmo med Slovenijo in Portugalsko, ki se je 20.45 začenjala v Stožicah. Šlo je za Združene navijače Slovenije (ZNS), ki so se začeli rojevati pred letom in pol, ko je bilo skupini posameznikov dovolj gledališkega vzdušja na nogometnih tribunah.

Posamezne klubske navijaške skupine, ki imajo utečen navijaški protokol, so namreč že pred leti nehale organizirano hoditi na reprezentančne tekme, kar je pomenilo, da so drugi obiskovalci tekem ostali prepuščeni lastni (ne)iniciativnosti. K dobremu vzdušju ne pripomore niti stoženski stadion, saj preprosto nima tistega naboja, kot ga je imel nekdanji bežigrajski ali pa ga še vedno ima mariborski Ljudski vrt. Ko je bila novembra 2022 peščica organiziranih črnogorskih navijačev glasnejša od na tisoče Slovencev, se je skupina posameznikov odločila, da je treba nekaj ukreniti. Začeli so se združevati, njihovo število počasi narašča.

In še najpomembnejše navodilo: "Ne pozabite, zaradi koga ste danes tukaj. Zaradi naših fantov. Ne zaradi Ronalda. Sam sem ga videl na pol metra, tudi on je iz mesa in krvi, tako kot vsi. Podporo potrebujejo naši fantje, pozabite na Kristino," je spomnil na neslavni vzdevek slavnega nogometaša, ki mu sicer vsi nesporno priznavajo vrhunske nogometne veščine, pogosto pa letijo očitki na njegovo vedenje na igrišču in ob njem.

Ko je portugalski reprezentant v ponedeljek prispel v Slovenijo, je zavladala prava evforija. Slovenski oboževalci so ga pričakali že na letališču in se utaborili tudi pred njegovim hotelom v središču Ljubljane, saj so upali, da bodo prišli do tako želenega podpisa, morda celo fotografije z njim, ali pa da bi ga vsaj za trenutek uzrli od blizu.

Glasno do stadiona

Na Žalah je medtem zadonel še navijaški boben in skupina se je počasi začela pomikati s parkirišča. Na Poti spominov in tovarištva, ki od Žal vodi proti soseski BS3, jih je pričakalo policijsko spremstvo, za katerega je glas iz megafona takoj poudaril, da niso njihovi sovražniki. Na čelu kolone so se tako pomikali pripadniki policijske enote, zvoki bobna in skandiranja so se mešali z laježem službenih psov. Na nadvozu čez Štajersko cesto, ki je ljubljanska vpadnica od krožišča Tomačevo in obvoznice, so zagorele tudi bakle, spodaj so se bliskale modre luči policijskih vozil.

Mimoidoči na Vojkovi so se radovedno ozirali na glasno skupino, ki se je izvila teme ter prepevala slovenske pesmi, kot sta denimo Slovenskega naroda sin in Siva pot. Glasen je bil tudi prihod na stadion, nato pa so se razporedili na levi del severne tribune, tik ob zaščitni mreži, ki je ta sektor ločevala od igrišča.