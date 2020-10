Ne preveč uspešen večer Slovencev: le Petar Stojanović z Dinamom do točke

Nogometaši v evropski ligi so začeli skupinski del tekmovanja. Rapid Dunaj je izgubil proti Arsenalu z 1:2, Rijeka pa proti Realu Sociedadu z 0:1. AEK Atene je izgubil v gosteh proti Bragi z 0:3, zagrebški Dinamo pa je igral 0:0 proti Feyenoordu.

Dunajski Rapid je v skupini B gostil enega favoritov tekmovanja, londonski Arsenal. Avstrijci, za katere Dejan Petrović ni igral, so po napaki vratarja Londončanov Bernda Lena povedli z golom Taxiarchisa Fountasa v 51. minuti. Arsenal pa je nato najprej v 70. minuti z zadetkom Davida Luiza izenačil, v 74. pa povedel, ko se je med strelce vpisal Pierre-Emerick Aubameyang. To je bil tudi končni izid tekme.

Na drugi tekmi skupine je po vrednosti daleč najskromnejši klub skupinskega dela Dundalk gostil Molde in izgubil z 1:2. Gostitelji so povedli v 36. minuti po golu Seana Murrayja, Etzaz Hussain je izid poravnal v 63., v 72. pa je najstrožjo kazen za Molde unovčil Ohi Omoijuanfo.

V skupini F pa je Rijeka, ki jo vodi Simon Rožman in za katero je Adam Gnezda Čerin igral celo tekmo, gostila vodilno ekipo španske lige Real Socidead. Potem ko je večino tekme dobro branila svoja vrata, dvakrat se je sicer zatresel njihov okvir, so v tretji minuti sodniškega dodatka prejeli gol, strelec je bil Jon Bautista Orgilles. Favorizirani Napoli je na drugi tekmi skupine igral proti Alkmaarju in prav tako izgubil z 0:1. Nizozemci so zadeli v 57. minuti prek Danija de Wita.

AEK Atene Žige Lacija, ta ni igral, je v skupini G gostoval pri Bragi. Ta je povedla v 44. minuti z golom Wendersona Galena, v 79. je zadel še Paulinho, v 89. pa šeRicardo Horta. Leicester City pa je na drugi tekmi skupine igral proti Zorji Lugansk in prav tako zmagal s 3:0. James Maddison, Harvey Barnesin Kelechi Iheanacho so bili strelci.

Zagrebški Dinamo Petra Stojanovića, ta je igral celo tekmo, pa je v skupini K gostil Feyenoord. Nizozemci so že v osmi minuti prišli do enajstmetrovke, streljal je Steven Berghuis, Dominik Livaković pa je strel obranil. So pa gosti v 73. minuti ostali z igralcem manj na igrišču, saj je Marcos Senesidobil svoj drugi rumeni karton, a Zagrebčanom ni uspelo unovčiti številčne prednosti.

Sicer pa je najvišjo zmago na teh prvih tekmah dosegel Bayer Leverkusen, ki je v skupini C s 6:2 ugnal francoskega prvoligaša iz Nice. Dva zadetka je dosegel Karim Bellarabi.

Strelsko se je najbolj izkazal Yusuf Yazici, ki je v skupini H k zmagi Lilla s 4:1 v gosteh pri praški Sparti prispeval tri gole. V tej skupini je še Milan v gosteh premagal Celtic s 3:1.

Visoko zmago je v skupini J vpisal tudi Tottenham, ki je s 3:0 ugnal Linz, osem golov pa je padlo v skupini I na dvoboju Villarreala in Sivassporja, s 5:3 so slavili Španci. Paco Alcacer je zadel dvakrat.

Enega golov večera pa je dosegel Kemar Roofe, ki je v skupini D potrdil zmago Glasgow Rangers v gosteh proti Standardu Liegeu (2:0), ko je zadel s polovice igrišča.

