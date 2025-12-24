'Ne pustite, da se nogometne podgane skrivajo za vami', izbran nov selektor Severne Makedonije

Reprezentanti Severne Makedonije slavijo zmago nad Nemčijo FOTO: AP

Po zgodovinski uvrstitvi na evropsko prvenstvo leta 2021 je reprezentanca Severne Makedonije zapadla v manjšo rezultatsko krizo, ki pa so jo na kvalifikacijah za prihajajoče svetovno prvenstvo uspeli vsaj delno sanirati. V skupini so sicer zasedli tretje mesto, a so se kljub temu, zaradi svoje uvrstitve v ligi narodov, uspeli prebiti do dodatnih kvalifikacij. Tam jih čaka reprezentanca Danske. Bolj kot predstave na igrišču pa je makedonsko nogometno javnost pritegnilo dogajanje izven terena. Jasno je bilo, da Blagoje Milevski po koncu kvalifikacijskega ciklusa zapušča mesto glavnega selektorja. Za prevzem vodenja reprezentance sta bili v igri dve zelo poznani imeni v deželi Aleksandra Velikega, Goce Sedloski in Igor Angelovski.

Prav slednji je pred štirimi leti spisal makedonsko nogometno pravljico in svojo državo prvič v zgodovini popeljal do uvrstitve na veliko nogometno prvenstvo. Kljub temu pa so se na zvezi odločili, da vajeti prepustijo Sedloskemu, ki velja za enega izmed najboljših makedonskih nogometašev vseh časov. Branilec, ki je poleg 100 nastopov za reprezentanco, velik pečat pustil tudi v zagrebškem Dinamu. Nekdanji selektor je novico pospremil s čustvenim zapisom na družabnih omrežjih, v katerem je ostal brez dlake na jeziku: "Novi selektor Sedloski je ne tič ne miš! Neresen pristop zveze skupaj z upravnim odborom predstavlja narodni problem. Izbira novega selektorja si zasluži resen in poglobljen pristop. Je preveč pomembna funkcija, da bi morali zraven upoštevati izvolitev novega guvernerja narodne banke, v državi, kjer je denar v obtoku reguliran."

Angelovski v svoji izjavi jasno cilja na korupcijo znotraj države, kar še dodatno podkrepi del zapisa, v katerem pravi: "Po vsem, kar sem danes slišal na trenerskem seminarju, ki se je odvijal v istem hotelu kot predstavitev novega selektorja in s strani številčnih kolegov v nogometnem svetu, sem moral nagovoriti javnost. Vse moje nekdanje nogometne sodelavce spodbujam, naj tudi oni storijo isto, vsi ste nekdanji profesionalni igralci, zakaj si dovolite biti ščit, za katerim se skrivajo 'nogometne podgane'." Odločitev o novem selektorju je sprejel komite, ki so ga, med drugim, sestavljali predsednik nogometne zveze Masar Omeragić, predsednik reprezentance in najboljši strelec Goran Pandev ter nekdanji zvezdnik Maribora Agim Ibraimi, ki sedi v upravnem odboru.

