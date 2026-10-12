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Ne rešuje zgolj katalonskih vrat: Garcia pomagal pri razkritju kriminalne tolpe

Barcelona, 12. 10. 2026 19.20 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Joan Garcia

Joan Garcia je bil letošnjega januarja udeležen v neprijetnem incidentu, ko so nepridipravi vlomili v njegovo hišo in mu odtujili številne dragocenosti. Katalonec je imel na posestvu varnostne kamere, ki so tatove ujele in močno pripomogle k aretaciji treh posameznikov. Kot se je izkazalo, so tvorili skupino, ki je odgovorna za vsaj osem tatvin.

Joan Garcia
Joan Garcia
FOTO: Profimedia

Pojav vlamljanja in ropanja hiš nogometašev, ko so ti odsotni, je iz leta v leto bolj pogost. Nepridipravi niso prizanesli niti Joanu Garciu, katalonskemu vratarju Barcelone, ki je bil žrtev vloma januarja. Takrat je bil 25-letnik s svojim klubom odsoten na turneji "španskega" superpokala, ki se je odvijala v Savdski Arabiji. Ob koncu prejšnjega leta je bil oropan tudi njegov najstniški soigralec Pau Cubarsi.

Vratarju so odtujili veliko nakita, 19-letnemu obrambnemu igralcu pa je izginila izredno dragocena ura. Garcia je imel doma nameščene varnostne kamere, ki so vse tri tatove ujele pri dejanju. Prav ti posnetki so bili ključni pri aretaciji skupine, ki so jo lokalne oblasti izvedle prvega oktobra v Gavi. Naknadno so ugotovili, da so bili trije nepridipravi odgovorni za kar osem tatvin in vlomov v prestižne nepremičnine širom celotne Katalonije.

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