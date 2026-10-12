Ne rešuje zgolj katalonskih vrat: Garcia pomagal pri razkritju kriminalne tolpe

Pojav vlamljanja in ropanja hiš nogometašev, ko so ti odsotni, je iz leta v leto bolj pogost. Nepridipravi niso prizanesli niti Joanu Garciu, katalonskemu vratarju Barcelone, ki je bil žrtev vloma januarja. Takrat je bil 25-letnik s svojim klubom odsoten na turneji "španskega" superpokala, ki se je odvijala v Savdski Arabiji. Ob koncu prejšnjega leta je bil oropan tudi njegov najstniški soigralec Pau Cubarsi.

Vratarju so odtujili veliko nakita, 19-letnemu obrambnemu igralcu pa je izginila izredno dragocena ura. Garcia je imel doma nameščene varnostne kamere, ki so vse tri tatove ujele pri dejanju. Prav ti posnetki so bili ključni pri aretaciji skupine, ki so jo lokalne oblasti izvedle prvega oktobra v Gavi. Naknadno so ugotovili, da so bili trije nepridipravi odgovorni za kar osem tatvin in vlomov v prestižne nepremičnine širom celotne Katalonije.