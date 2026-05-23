Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Ne samo Carvajal, kraljevi klub zapušča tudi Alaba

Madrid, 23. 05. 2026 09.40 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
A.M.
David Alaba

Osrednji branilec David Alaba bo poleti iskal novega delodajalca. Real Madrid namreč z Avstrijcem, ki ga poleti z reprezentanco čaka nastop na svetovnem prvenstvu, ne bo podaljšal pogodbe.

Pred dnevi smo poročali, da se bo po koncu sezone od Real Madrida poslovil kapetan Dani Carvajal, že pred časom pa zapisali, da v naslednji sezoni v kadru kraljevega kluba prav tako ne bo več Davida Alabe. Tudi slednjemu pogodba poteče čez mesec dni.

David Alaba
David Alaba
FOTO: Profimedia

Alaba se je belemu baletu pridružil kot prost igralec leta 2021, potem ko je končal sodelovanje z Bayern Münchnom. Z galaktiki je dvakrat osvojil Ligo prvakov, klubsko svetovno prvenstvo, Uefin superpokal, špansko prvenstvo, superpokal ter pokal.

"Alaba s seboj nosi naklonjenost vseh navijačev zaradi svoje predanosti in dela. Bil je zelo pomemben na naši poti do štirinajste Lige prvakov, ki je zdaj del zgodovine tega kluba. Real Madrid bo vedno njegov dom," je o branilcu, ki je za kraljevi klub odigral 131 tekem, v izjavi za javnost sporočil predsednik kluba Florentino Perez.

nogomet real madrid david alaba

Celjani so se znesli nad Ajdovci, Mura neuspešna proti Radomljanom

24ur.com Real Madrid spet proti Benfici v boju za osmino finala Lige prvakov
24ur.com Bo Oblakov Atletico Madrid dobil novega lastnika?
24ur.com Mbappejeva saga: PSG-ja ne zanima več, če Francoz odide zastonj
24ur.com Oblaku bo v obrambi pomagal španski reprezentant in evropski prvak
24ur.com Tebas udaril po Real Madridu: Cele dneve samo jočejo
24ur.com Katalonski mediji prepričani: Real je besen na Modrića, podaljšanje pogodbe visi v zraku
24ur.com Ancelotti: Real Madrid ne bo sodeloval na klubskem SP
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
REAList7
23. 05. 2026 10.40
Hvala, Alaba! To, na kar si v bayernu čakal 13 let, si v Realu ponovil 2x v 5 letih.
Odgovori
0 0
RUBEŽ
23. 05. 2026 10.21
Če bi ostal pri Bayernu, bi res postal legenda uglednega kluba. Zdaj pa bo le še en v nizu št.a.l.e madrid.
Odgovori
+0
1 1
REAList7
23. 05. 2026 10.37
Ti še kar naprej glumiš navijača bayerna?
Odgovori
0 0
borjac
23. 05. 2026 10.07
Pričakovano.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
zadovoljna
Portal
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
vizita
Portal
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
cekin
Portal
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
moskisvet
Portal
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
dominvrt
Portal
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
okusno
Portal
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Ostani kul
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725