Ne samo Carvajal, kraljevi klub zapušča tudi Alaba

Pred dnevi smo poročali , da se bo po koncu sezone od Real Madrida poslovil kapetan Dani Carvajal , že pred časom pa zapisali , da v naslednji sezoni v kadru kraljevega kluba prav tako ne bo več Davida Alabe . Tudi slednjemu pogodba poteče čez mesec dni.

Alaba se je belemu baletu pridružil kot prost igralec leta 2021, potem ko je končal sodelovanje z Bayern Münchnom. Z galaktiki je dvakrat osvojil Ligo prvakov, klubsko svetovno prvenstvo, Uefin superpokal, špansko prvenstvo, superpokal ter pokal.

"Alaba s seboj nosi naklonjenost vseh navijačev zaradi svoje predanosti in dela. Bil je zelo pomemben na naši poti do štirinajste Lige prvakov, ki je zdaj del zgodovine tega kluba. Real Madrid bo vedno njegov dom," je o branilcu, ki je za kraljevi klub odigral 131 tekem, v izjavi za javnost sporočil predsednik kluba Florentino Perez.