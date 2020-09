Ne v nov klub, armenski kapetan odšel na bojišče v Gorski Karabah

Harojanu je letos potekla pogodba z ruskim Uralom. Jeseni bi moral nadaljevati nogometno pot v Grčiji pri moštvu AEL, a se je 28-letni nogometaš odločil za pot domov in prostovoljni odhod v vojno, poročajo grški mediji, ki se sklicujejo na nogometaševega menedžerja in njegov pogovor z upravo kluba. "Harojan ne bo prišel podpisati pogodbe. Upam, da bomo sodelovali v prihodnje. Zdaj se ne ve, kdaj bo spet igral nogomet. Armenija je v vojni in odzval se je pozivu v vojsko. V roke je vzel puško, brani svojo družino in svoj narod," je dejal menedžer.

Na območju Gorskega Katrabaha že četrti dan potekajo siloviti spopadi.