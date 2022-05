Ne vem, kdo me je svoj čas bolj sovražil, Viole ali Dragonsi

O Mariboru

Mešani občutki. Žal mi je, ker se nisem lepo poslovil. Na Maribor imam najboljše spomine. Igral sem v najboljši generaciji, dvakrat smo igrali v Ligi prvakov in tega Mariboru ne more nihče odvzeti.

O težavah z navijači

Ne vem, kdo me je svoj čas bolj sovražil, Viole ali Green Dragonsi. Ampak, to moraš dati čez. Takšne stvari so me vedno motivirale, da sem bil še boljši. Pogosto sem bil lahka tarča, verjetno tudi zato, ker sem bil Ljubljančan v Mariboru. Je pa tudi res, da sem bil za nekatere stvari sam kriv.