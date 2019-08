Nogometaši Liverpoola so z bleščečo lovoriko Lige prvakov sklenili minulo sezono, za las pa se jim je izmuznil naslov angleškega prvenstva, ki ga na Anfieldu nestrpno pričakujejo že skoraj trideset let. Prav Premier League pa je prvi cilj redsov v novi sezoni, kar je potrdil tudi predsednik kluba Tom Werner. Američan je sicer izrazil veliko zadovoljstvo nad dejstvom, da je tekma za prvenstveni naslov vsako leto napeta in zanimiva.

Potem ko je bil Liverpool lani eden izmed največjih zapravljivcev poletnega prestopnega roka, letos na Anfieldu le mirno spremljajo dogajanje na poletni nogometni tržnici. Med najbolj aktivnimi je veliki angleški tekmec Manchester United, ki je pred dnevi odštel rekordno vsoto za branilca Harryja Maguirerja. Navijači Liverpoola si želijo, da bi njihovi ljubljenci v tej sezoni le osvojili prvenstvo, ki se jim izmika že skoraj trideset let. FOTO: AP Prav konkurenčnost v angleškem prvenstvu je tisto, kar veseli Liverpoolovega predsednika Toma Wernerja. Čeprav je tudi sam v minuli sezoni z razočaranjem opazoval City, ki je s točko prednosti osvojil Premier League, pa prav sam v tem vidi eno izmed velikih prednost tekmovanja. "Mislim, da je bila minula sezona zelo dobra za šport. Pomembno je, da je angleško prvenstvo tam, kjer je. Ne želimo si tekmovanja kot je Seria A, kjer Juventus ob koncu vsake sezone osvoji lovoriko, brez pravega tekmovanja,"je poudaril Američan v pogovoru za The Athletic. Ob tej priložnosti je spregovoril tudi o ambicijah redsov v novi sezoni, ki se prične že z koncem tedna. "Mislim, da si tudi navijači, tako kot nogometaši, trener in mi lastniki, želijo osvojiti vse. Naslov angleškega prvaka je velika, velika ambicija, a mislim, da nas je zadnja sezona naučila, da se moramo osredotočiti na zmago v naslednji tekmi, potem pa bomo videli, kam nas bo zaneslo," je načrte Liverpoola pred prihajajočimi tekmami razkril Werner. Varovanci Jürgena Kloppa so sicer na prvi pomembnejši tekmi, angleškem superpokalu, izpustili prvo priložnost za osvojitev lovorike. Na Wembleyju so po enajstmetrovkah izgubili proti Manchester Cityju. O zmagovalcu angleškega superpokala so odločale enajstmetrovke, v katerih so krajšo potegnili zmagovalci lanske izvedbe Lige prvakov. FOTO: AP "Tudi letos se nam ponuja veliko tekmovanj. V vsakega izmed njih se bomo podali z znanjem, da imamo možnosti za lovoriko," ob tem dodaja eden izmed soustanoviteljev podjetja Fenway Sports Group, ki je večinski lastnik kluba. Ob tem je pohvalil tudi sinje-modre tekmece, ki so v izjemnem zaključku sezone še drugič zapored prišli do naslova angleških prvakov: "Liverpool je na zelenici pokazal izjemno enotnost. Pri tem ne smemo pozabiti na Manchester City. Njihove predstave v prvenstvu v zadnjih štirih mesecih so bile resnično brez napak. Po januarju niso več izgubili točke." Manchester City bo tudi letos eden izmed velikih tekmecev Liverpoola, tako v prvenstvu kot tudi elitnem evropskem tekmovanju.