Neapeljčani po treh točkah iz Genove znova na vrhu lestvice

Nogometaši Napolija bodo po zaslugi zmage v gosteh proti Genoi v dvoboju 17. kroga z 2:1 prenočili na vrhu italijanskega prvenstva. To je bila za klub iz Neaplja četrta zmaga na zadnjih petih tekmah. Nogometaši Bologne pa so nadaljevali niz odličnih rezultatov, potem ko so v gosteh premagali Torino z 2:0.