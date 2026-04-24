Neapeljčani po zanesljivi zmagi še upajo

Neapeljčani so že v prvem polčasu opravili večji del posla, na začetku je v tretji minuti zadel Scott McTominay, v izdihljajih prvega dela pa še Rasmus Hojlund in Kevin De Bruyne. V 52. miniti je zadel še Alisson Santos.

V soboto bo Parma igrala proti Pisi, Bologna proti Romi, Verona Sandija Lovrića pa proti Lecceju. V nedeljo bodo tekme Fiorentina - Sassuolo, Genoa - Como, Torino - Inter in Milan - Juventus, v ponedeljek pa še Cagliari - Atalanta in Lazio - Udinese.

Inter, ki je blizu novemu naslovu prvaka, ima na vrhu lestvice 78 točk, Napoli je pri 69, Milan ima 66 točk, Juventus 63, Como in Roma pa po 58. Verona je predzadnja z 18 točkami, toliko jih ima tudi zadnja Pisa. Pred njima sta Cremonese in Lecce s po 28 točkami.