Neapeljčani po zanesljivi zmagi še upajo

Neapeljčani so že v prvem polčasu opravili večji del posla, na začetku je v tretji minuti zadel Scott McTominay, v izdihljajih prvega dela pa še Rasmus Hojlund in Kevin De Bruyne. V 52. miniti je zadel še Alisson Santos.
V soboto bo Parma igrala proti Pisi, Bologna proti Romi, Verona Sandija Lovrića pa proti Lecceju. V nedeljo bodo tekme Fiorentina - Sassuolo, Genoa - Como, Torino - Inter in Milan - Juventus, v ponedeljek pa še Cagliari - Atalanta in Lazio - Udinese.
Inter, ki je blizu novemu naslovu prvaka, ima na vrhu lestvice 78 točk, Napoli je pri 69, Milan ima 66 točk, Juventus 63, Como in Roma pa po 58. Verona je predzadnja z 18 točkami, toliko jih ima tudi zadnja Pisa. Pred njima sta Cremonese in Lecce s po 28 točkami.
Izid, italijanska Serie A, 34. krog:
Napoli - Cremonese 4:0 (3:0)
McTominay 3., Hojlund 45., De Bruyne 45+3., Santos 52.
