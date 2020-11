Neapeljski stadion se bo preimenoval v stadion Diega Armanda Maradone

Konec tedna je na nogometnih zelenicah minil v znamenju spominov na nedavno umrlega Diega Armanda Maradono. Legendi nogometa so se v Buenos Airesu poklonili pred očmi najstarejše hčere Dalme. Na tekmi argentinskega prvenstva sta se pomerila nekdanja kluba argentinske desetice, Boca Juniors in Newell's Old Boys.

Dvoboj je z 2:0 dobila Boca, po prvem od obeh zadetkov Edwina Cardone s prostega strela pa so nogometaši slovitega kluba z Bombonere na zelenico položili argentinski dres s številko 10 ter se z dolgim aplavzom umrlemu zvezdniku poklonili pred očmi objokane hčere Dalme, ki je vso tekmo sedela v loži Diega Armanda Maradone. Maradona je za Boco igral v letih 1981 in 1982 ter med letoma 1995 in 1997, ko je tudi končal nogometno pot.

V letih 1993 in 1994 je nosil dres Newell's Old Boys, kariero pa je začel pri Argentinos Juniors leta 1976. Na prvi nedeljski tekmi španskega prvenstva se je z zadetkom legendarnemu rojaku poklonil tudi Lionel Messi, ki je sodeloval pri visoki zmagi nad Osasuno s 4:0. Messi je zadel za vodstvo Barcelone s 4:0, po golu pa je slekel nogometno majico ter pod njo razkril Maradonov dres s številko 10, ki ga je ta nosil pri Newell's Old Boys, pri katerih je kariero začel Messi.

Še en nekdanji klub slovitega Maradone, Napoli, se je prav tako z zmago 4:0 proti Romi poklonil umrli legendi. Župan Neaplja Luigi De Magistris je pred tem potrdil, da bodo stadion San Paolo preimenovali v stadion Diega Armanda Maradone. Argentinski nogometni zvezdnik, ki je umrl pred nekaj dnevi, je namreč največji pečat v klubski karieri pustil prav v Neaplju. Tam ga še danes častijo skoraj po božje. Tekmo so tudi prekinili v deseti minuti in se z aplavzom še enkrat spomnili legendarne "desetke". Trener Napolija Gennaro Gattusopa je dejal, da morajo prebivalci mesta kljub žalovanju in številnih poklonih preminulemu nogometašu ohraniti zdrav razum. "V zraku je ogromno žalosti zaradi smrti Maradone, ampak v tem mestu moramo prikazati nekaj zdrave pameti. Bil je legenda, o tem ni treba razpravljati, zunaj pa je preveč ljudi brez mask. Kot družba moramo biti odgovorni, v nasprotnem primeru bomo trpeli posledice," je dejal Gattuso po visoki zmagi proti Romi. Maradoni so se ta konec tedna z minuto molka poklonili na zelenicah širom sveta.