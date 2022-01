Necepljeni igralci Reala in Chelseaja (najverjetneje) ne bodo smeli v Francijo

Zaostreni zakon, ki namesto t. i. zelenega potrdila (ki potrjuje cepljenost, prebolelost ali negativen test) uvaja t. i. cepilno potrdilo, prične veljati v ponedeljek in bo v uporabi vse do preklica, ki je vezan na aktualno zdravstveno stanje v Franciji. Če tenisač številka ena na svetu Novak Đoković lahko upa, da se bodo razmere do konca maja pomirile in bo tako lahko zaigral na Roland Garrosu, pa imajo necepljeni nogometaši in strokovno osebje Real Madrida in Chelseaja manj sreče.