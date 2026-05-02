Nedavno zvezda Real Madrida, danes preseneča z videzom

Gre za Gonzala Higuaina , ki je v dresu velikega Real Madrida na 264 tekmah zabil 121 golov. Po šestih sezonah v španski prestolnici je v zameno za odškodnino v višini 39 milijonov evrov prestopil v Napoli, kjer je na 146 tekmah zabil 91 golov in s svojimi predstavami prepričal Juventus, da zanj odšteje kar 90 milijonov evrov. V Torinu je na 149 tekmah zabil 66 golov.

Sledili so še nastopi v dresih Chelseaja in Milana, upokojil pa se je kot član Interja iz Miamija leta 2022. Zdaj kljub zasluženim milijonom po svetu, ki na družbenih omrežjih vse manj ceni pristnost in vse bolj navidezno popolnost, hodi sproščen in vsaj na pogled neobremenjen z lepotnimi standardi, ki so zasužnjili številne v njegovem položaju.