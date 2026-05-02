Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Nedavno zvezda Real Madrida, danes preseneča z videzom

Ljubljana, 02. 05. 2026 12.19 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.D.
Gonzalo Higuain z navijačem

Po svetovnem spletu kroži slika nekdanjega nogometaša Real Madrida, Juventusa, Chelseaja, Napolija in argentinskega reprezentanta, ki je pri 34 letih presenetil z upokojitvijo, štiri leta pozneje pa je neprepoznaven.

Gre za Gonzala Higuaina, ki je v dresu velikega Real Madrida na 264 tekmah zabil 121 golov. Po šestih sezonah v španski prestolnici je v zameno za odškodnino v višini 39 milijonov evrov prestopil v Napoli, kjer je na 146 tekmah zabil 91 golov in s svojimi predstavami prepričal Juventus, da zanj odšteje kar 90 milijonov evrov. V Torinu je na 149 tekmah zabil 66 golov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sledili so še nastopi v dresih Chelseaja in Milana, upokojil pa se je kot član Interja iz Miamija leta 2022. Zdaj kljub zasluženim milijonom po svetu, ki na družbenih omrežjih vse manj ceni pristnost in vse bolj navidezno popolnost, hodi sproščen in vsaj na pogled neobremenjen z lepotnimi standardi, ki so zasužnjili številne v njegovem položaju.

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692