Nedelja, ko je odšel veliki 'Ibra'

Slovo od izjemnega, a tudi muhastega napadalca je bilo temu primerno. Nabito polne tribune legendarnega San Sira so zelo čustveno – z napevi in edinstveno, velikansko koreografijo z napisom 'GODBye' – v nogometni pokoj pospremile enega od najboljših nogometašev zadnjega desetletja in pol.

Zlatan Ibrahimović je bil, je in bo tudi v prihodnje eden od njih. Eden od tistih 'milanistov do groba', in kot je v s čustvi nabitem nagovoru navijačem dejal sam "Ibra", bo ostal največji privrženec nogometašev AC Milana do konca svojih dni. "Toliko lepih trenutkov in spominov nosim s seboj v srcu. Na tem stadionu (San Siro, op. p.) sem preživel eno od najlepših obdobij v svoji dolgi karieri poklicnega nogometaša. Čeprav nam marsikdaj ni bilo postlano z rožicami, sem zelo vesel in ponosen, da se je AC Milan vrnil v vrh italijanskega klubskega nogometa," je uvodoma dejal Ibrahimović in v nadaljevanju s solzami v očeh dodal: "V prvi vrsti se želim zahvaliti svoji družini in ostalim najbližjim, ki so mi ves čas moje kariere tako nesebično stali ob strani. Brez njih vsega tega ne bi mogel doseči, tu so seveda tudi vsi moji zdajšnji in nekdanji soigralci, pa strokovno vodstvo in ostalo podporno osebje, brez katerega ta klub ne bi deloval tako, kot deluje v zadnjih letih. Na koncu gre posebna zahvala vam, dragi navijači. Od prvega dne ste mi dali vedeti, da sem eden od vas. Prvi med enakimi, toda prišel je čas za slovo od poklicnega nogometa. Vidimo se ob neki drugi priložnosti. 'Forza Milan' in nasvidenje."