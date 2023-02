Nedeljski popoldan za obuditev spomina na evropske večere

Mariborčani so na krilih sijajne kulise v (skoraj) polnem Ljudskem vrtu dobili tretji večni derbi sezone in zaostanek za vodilno Olimpijo zmanjšali na 12 točk. Martina Milca je nedeljski popoldan spomnil na evropske večere, ko so pod Kalvarijo gostovali evropski velikani. Damir Krznar je izpostavil taktično zrelost svojih varovancev. Albert Riera na drugi strani pa je dejal, da ne želi govoriti o sodnikih, potem pa na družbenih omrežjih javno podvomil v VAR, ki mu je v preteklosti tako zelo zaupal.

icon-expand Martin Milec je imel po tekmi veliko pripomb na račun glavnega sodnika Davida Šmajca. FOTO: Damjan Žibert

Ob pogledu na prvoligaško razpredelnico bi si marsikdo mislil, da je prvenstvo bolj ali manj odločeno. Olimpija ima kljub porazu na derbiju dvomestno točkovno prednost, a moment je trenutno na strani njihovih najbližjih zasledovalev. To je bila za Mariborčane sedma prvenstvena zmaga v nizu, po kateri so upi na ubranitev naslova še živi. "Odlična tekma, odlično vzdušje. Skočili smo na drugo mesto in se približali Olimpiji. Upam, da smo ji zadali 'knockdown' udarec. Že na začetku priprav smo rekli, da če kdo misli, da je prvenstvo odločeno, je boljše, da ne trenira," je namero Mariborčanov jasno in glasno izrazil njihov kapetan Martin Milec.

Vijoličasti lahko optimizem črpajo ne samo iz rezultata, temveč tudi iz poteka tekme. Z izjemno začetka drugega polčasa, ko so bili z igralcem manj, so bili vseskozi nevarnejši od večnih rivalov, ki jim v prvem delu sezone na dveh tekmah niso zabili zadetka. Tokrat so dva že v prvem polčasu, zadela sta Žan Vipotnik in Marko Božić, usodo srečanja pa je dokončno zapečatilo odlično posredovanje Ažbeta Juga po strelu Maria Kvesića z bele točke.

Milec je na novinarski konferenci izpostavil, da lahko dosežejo velike stvari, če bodo še naprej delovali kot ekipa in dihali kot eno. Dodal je, da so se v lepo zapolnjenem Ljudskem vrtu približali evropskemu Mariboru, o katerem se tako pogosto govori. In ne zgolj vzdušje. Na evropski Maribor iz najžlahtnejšega obdobja klubske zgodovine so varovanci Damirja Krznarja spomnili tudi s taktično dovršeno predstavo. Bili so pragmatični, kot se tako rad izrazi glavni tvorec njihovih evropskih uspehov Zlatko Zahović. Ko je imela Olimpija več posesti, so bili vijoličasti nevarnejši iz protinapadov. V igri z igralcem manj so znali strniti vrste, da si Olimpija resnejših priložnosti ni priigrala. Ko pa je bil pri gostih izključen Aljaž Krefl, je Maribor hitro spet zagospodaril.

icon-expand Damir Krznar je (tudi) v taktičnem smislu premagal Alberta Riero. FOTO: Damjan Žibert

Dobra obramba za še boljši protinapad Taktično zrelost je poudaril trener Damir Krznar: "Bili smo bolj potrpežljivi. V trenutkih, ko smo trpeli, smo se dobro odzvalu. Odlično smo zaprli prostor na sredini igrišča. Dobra struktura obrambe nam je omogočila, da smo razvili nekaj nevarnih napadov. Na ta način smo dosegli prvi gol." Milec pa je izpostavil pomen navijačev, iz rok katerih je pred tekmo prejel nagrado Vijol'čni bojevnik za leto 2022: "V derbi smo šli kot tretji, s 15 točkami zaostanka, oni pa so napolnili stadion. Vsa čast. To je Maribor. Ko smo vsi kot eno, potem bo redko katera ekipa tu, v Ljudskem vrtu, zmagala."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nagrado Vijol'čni bojevnik mariborski navijači na prvi domači tekmi drugega dela sezone podeljujejo tistemu, ki jih je z odnosom do dresa in kluba najbolj prepričal. Martin Milec, ki je nasledil Ognjena Mudrinskega, jo je prejel prvič v svoji karieri. "Zlagal bi se, če bi rekel, da si je nisem želel. Dobil sem nagrado, ki mi od vseh individualnih nagrad, ki sem jih dobil, največ pomeni. Ker vem, da je od naših navijačev. S tem je bil poplačan moj trud. Navijači so videli, da res dajem vse za klub. In obljubljam, da bo še naprej tako. Lahko rečem le 'hvala'."

Derbije se zmaguje "na mišice" V taboru zmajev so misli že usmerili v sredin obračun z Gorico. Kljub porazu je jasno, da imajo vse še vedno trdno v svojih rokah. "Pred tekmo je bilo čutiti določeno napetost, kar se je poznalo tudi na igrišču. Veliko je bilo raztrgane igre, prekinitev, VAR-a in kartonov. To so derbiji, v katerih je kdaj potrebno na mišice izvleči rezultat. Maribor je izkoristil svoje priložnosti, mi jih nismo. Morda je bila ključna enajstmetrovka, ki bi nas vrnila v igro. Dvigniti moramo glave in gledati naprej. Že ves čas ponavljamo, da se moramo osredotočati samo nase. Hvala bogu je že v sredo naslednja tekma, da ne bomo predolgo razmišljali o porazu," je povedal Timi Max Elšnik, ki je večnim tekmecem športno čestital za zmago.

icon-expand Vprašljiv sodniški kriterij je še dodatno razgrel strasti v Ljudskem vrtu. FOTO: Damjan Žibert

Ko govorimo o sodnikih, ne delamo usluge slovenskemu nogometu Tudi Albert Riera se je strinjal, da sta bili ključni priložnosti, ki ju je Maribor izkoristil v prvem polčasu, še pred tem pa se je na dolgo in široko posvetil sodnikom. "Prepričan sem, da bomo veliko govorili o sodnikih. Moje mnenje je, da je šlo proti nam kar nekaj odločitev. Bilo je veliko akcij, o katerih bi lahko govorili. Govoril bom le o eni, ki je še nikoli doslej nisem doživel. Pri posredovanju VAR-a sem s svojimi očmi videl, da ni bilo prepovedanega položaja. Ampak ponavljam: ne delamo usluge slovenskemu nogometu, če bomo govorili o sodnikih. Osredotočimo se na nogomet. Derbi je bil izjemen, vzdušje fenomenalno. Tudi če bi bile napake v našo korist, bi to priznal. Neumno bi si bilo misliti, da sodniki pridejo na igrišče z namenom, da bi pomagali eni ali drugi ekipi."

icon-expand Albert Riera na Instagramu po porazu na derbiju v Mariboru FOTO: Instagram

Španec je predvsem v prvem delu sezone večkrat poudaril, da sodniškega dela nered komentira, ker zaupa sistemu VAR. Ta po njegovem mnenju skrbi, da je nogomet pravičnejši. Morda pa je po nedeljskem porazu vendarle nekoliko spremenil svoje mnenje. Na Instagramu je namreč objavil fotografijo zanj sporne odločitve, ko so iz sodniške sobe presodil, da je bil Aldair Balde v prepovedanem položaju. "Sodniki so ljudje (vsi delamo napake) ampak VAR (stroj) je tu zato, da pomaga nogometu, je tako?," se je spraševal in spodaj ob smeječem se emotikonu dodal: "Zelo ravna črta." Kakorkoli že, znova ne moremo mimo dejstva, da so sodniki na čelu z glavnim Davidom Šmajcem preveč zaznamovali potek srečanja. Naj si bo to v škodo enih ali drugih. Rumena kartona po izmenjavi besed Josipu Iličiću in Aljažu Krefla v prvem polčasu sta bila po mnenju Elšnika povsem nepotrebna. "Delo sodnika je, da ima kontrolo nad tekmo. Ko se enkrat spustiš v določen kriterij, se ga potem drži. Če je iz duela v duel različen kriterij, potem pride do nervoze," je dodal kapetan Olimpje."Težko je govoriti o sodnikih. Škoda, da želijo fokus preusmerjati na njih. Z njihovimi vložki uničujejo največjo nogometno tekmo v Sloveniji. Uničujejo dobro vzdušje, lepo tekmo, s tem raste samo nervoza," je bil oster Milec. Po njegovem – evidentno – nenamernem igranju z roko v kazenskem prostoru se je Šmajc v 80. minuti s pomočjo posnetka odločal o enajstmetrovki, na katero na koncu ni pokazal. "Če je tisto roka, potem res ne vem. Iskreno, niti sam ne vem več, kaj je roka," je komentiral Milec.

icon-expand Green Dragons na tretjem večnem derbiju sezone v Mariboru FOTO: Damjan Žibert

Epilog na tribunah Ob vprašljivem sodniškem kriteriju so za nekaj grenkega priokusa po sicer izjemni reklami za slovenski nogomet poskrbeli še neljubi prizori s tribun. Ob zaključku tekme so gostujoči navijači na teren začeli odmetavati pirotehnična sredstva in stole, nato pa še obračunali s policijo. Kot so sporočili s PU Maribor, je bilo uničenih okrog 100 stolov.