Nedić odpuščen, ker je sledil srbskim spletnim stranem

Vukovar, 08. 08. 2025 10.46 | Posodobljeno pred dvema minutama

Hrvaški nogometni prvoligaš Vukovar je prekinil pogodbo z mladim vratarjem Srđanom Nedićem, ker je ta na Instagramu sledil stranem, ki se povezujejo s srbskima kluboma Crveno zvezdo in Partizanom ter raznim pročetniškim profilom in naj bi na njih tudi všečkal objave.

"Njegova dejanja niso v skladu z vrednotami in standardi našega kluba, zato smo v najkrajšem možnem času prekinili pogodbo z njim. Ostajamo dosledni svojim načelom in bomo tudi v prihodnosti reagirali, če jih bo kdo kršil," so sporočili iz kluba.

Osemnajstletni Srđan Nedić bi moral danes debitirati za prvo ekipo na gostovanju pri zagrebškem Dinamu, saj se je prvi vratar Antonio Đoković poškodoval.

