Nedić odpuščen, ker je sledil srbskim spletnim stranem

"Njegova dejanja niso v skladu z vrednotami in standardi našega kluba, zato smo v najkrajšem možnem času prekinili pogodbo z njim. Ostajamo dosledni svojim načelom in bomo tudi v prihodnosti reagirali, če jih bo kdo kršil," so sporočili iz kluba.
Osemnajstletni Srđan Nedić bi moral danes debitirati za prvo ekipo na gostovanju pri zagrebškem Dinamu, saj se je prvi vratar Antonio Đoković poškodoval.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.