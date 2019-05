Negotovost 'ubija' navijače Reala, Zidane pa odgovarja: Ne sprašujte me o Pogbaju

V zadnjem času se je v španskih medijih pogosto pojavljalo ime zlatega francoskega reprezentanta Paula Pogbaja , ki naj bi po koncu sezone prestopil iz Manchester Uniteda k madridskemu Realu, a legendarni Francoz na klopi 'galaktikov' Zinedine Zidane je z odgovorom nekoliko razočaral najzvestejše privržence 13-kratnih evropskih klubskih prvakov. "Ni skrivnost, da bomo pred naslednjo sezono nekoliko prevetrili naš igralski kader, toda zagotavljam vam, da bo večina zdajšnjih članov moštva ostalo na Santiagu Bernabeuu tudi v prihodnje," je na novinarski konferenci pred ligaškim dvobojem z Villarealom dejal 46-letni nekdanji francoski virtuoz, s čimer je nekoliko presenetil zbrane predstavnike 'sedme sile' in predvsem navijače, ki od klubskega vodstva na čelu z gradbenim mogotcem v predsedniški vlogi Florentina Pereza pričakujejo konkretnejše spremembe v liku in delu nekaterih največjih zvezdnikov svetovnega nogometa. "Zakaj me venomer sprašujete o Paulu Pogbaju? Že nič kolikokrat sem poudaril, da gre za odličnega nogometaša, a nikoli nisem izjavil, da ga bomo poleti pripeljali v naše vrste. Razumem tako navijače kot vas, medije, ki hrepenite po novih, velikih imenih v naši slačilnici, a za zdaj o imenih ne bo govoril," je bil Zidane nekoliko ostrejši kot običajno.

Z vse bolj verjetnim umikom katarskih lastnikov iz Paris Saint Germaina so do Madrida prišle tudi govorice o morebitni selitvi zvezdniškega dvojca Neymar jr.- Kylian Mbappe na Santiago Bernabeu, a je Zinedine Zidane znova ovrgel kakršnekoli insinuacije na omenjeno temo. "Mene zanimajo zgolj zadnje tri prvenstvene tekme in iskanje poti, kako iztržiti čim večje število točk. Vsa imena, ki krožijo v javnosti, so velika, v tem trenutku morda največja imena v svetu nogometa, toda zanimivo je, da se vselej povezujejo z našim klubom. Tudi mi nismo vreča brez dna; po koncu sezone se bomo usedli in videli, na katerih položajih smo najbolj deficitarni, šele nato prihajajo na vrsto potencialne okrepitve," je zaključil strateg madridskega Reala.