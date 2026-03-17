Nogomet

(Ne)italijanska ekipa, ki navdušuje v Serie A: Como brez domačih igralcev

Como, 17. 03. 2026 18.31

Avtor:
Lu.M
Como - AC Milan

Como je eno lepših presenečenj letošnje sezone italijanskega prvenstva. Zgodba, ki jo že dve leti piše nekdanji odlični vezist Cesc Fabregas, je letos dosegla nove razsežnosti. Fabregas s svojimi varovanci trenutno zaseda četrto mesto na lestvici Serie A, kar pomeni, da se jim nasmiha igranje v prestižni Ligi prvakov. Uspeh pa je prišel z velikim kompromisom, za Como so v letošnji ligaški sezoni italijanski nogometaši zbrali vsega minuto igranja.

Cesc Fabregas se je s svojim vodenjem Coma nogometni javnosti predstavil kot eden najbolj nadobudnih mladih trenerjev na svetu. Nekdanji španski reprezentant je vajeti prevzel v začetku prejšnje sezone, takoj po velikem preboju med italijansko elito, ki so jo uprizorili pod taktirko Valižana Osiana Robertsa. V Serie A je ekipa iz severa Italije pred tem nazadnje igrala v sezoni 2002/03. Fabregas je v debitantski sezoni svoje varovance pripeljal do izredno spoštljivega 10. mesta.

Letos pa je vzdušje v Comu še boljše. Ekipa trenutno zaseda četrto mesto, ki vodi v prestižno Ligo prvakov. Poraza v prvenstvu ne poznajo že skoraj mesec dni, v vmesnem času so remizirali na prvi tekmi četrtfinala italijanskega pokala proti vodilnemu Interju. Grenek priokus pa navijačem zagotovo pušča pomanjkanje italijanskih igralcev v kadru prve ekipe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Como ima v ekipi zgolj dva domača igralca, 35-letnega vratarja Maura Vigorita in obrambnega igralca Edoarda Goldanigo. Prav slednji je vpisal edino ligaško minuto italijanskih igralcev v dresu Coma. Na gostovanju pri Fiorentini je v 90. minuti zamenjal španskega veterana Sergija Roberta. V mestu svetovno znanega jezera navdušujejo predvsem tujci. V glavni vlogi je že dve sezoni posojeni igralec madridskega Reala Argentinec Nico Paz, letos pa je veliko pohval požel tudi Hrvat Martin Baturina, ki je v prejšnji sezoni nosil dres zagrebškega Dinama.

O pomanjkanju italijanskih talentov je odkrito spregovoril tudi Fabregas, ki se na vse pretege trudi najti več domačih igralcev, a mu zaenkrat ne uspeva: "Težko je, vem, da smo podpisali veliko Špancev, a verjamite, da si želim imeti več Italijanov. Osebno iščem in opazujem mlade domače igralce, a izredno težko je najti nogometaše, ki bi dvignili naš nivo. Osebno bolj poznam španski trg, zato veliko igralcev iščemo tam. Nadobudni Italijani se ponavadi pridružijo večjim klubom, kot sta Inter in Juventus, to je nivo, ki ga še nismo dosegli. Ne želim se vpletati v tuje stvari, a očitno je, da ima italijanski nogomet velik problem," je pred sezono povedal 38-letni Katalonec.

