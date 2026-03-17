(Ne)italijanska ekipa, ki navdušuje v Serie A: Como brez domačih igralcev

Cesc Fabregas se je s svojim vodenjem Coma nogometni javnosti predstavil kot eden najbolj nadobudnih mladih trenerjev na svetu. Nekdanji španski reprezentant je vajeti prevzel v začetku prejšnje sezone, takoj po velikem preboju med italijansko elito, ki so jo uprizorili pod taktirko Valižana Osiana Robertsa. V Serie A je ekipa iz severa Italije pred tem nazadnje igrala v sezoni 2002/03. Fabregas je v debitantski sezoni svoje varovance pripeljal do izredno spoštljivega 10. mesta.

Letos pa je vzdušje v Comu še boljše. Ekipa trenutno zaseda četrto mesto, ki vodi v prestižno Ligo prvakov. Poraza v prvenstvu ne poznajo že skoraj mesec dni, v vmesnem času so remizirali na prvi tekmi četrtfinala italijanskega pokala proti vodilnemu Interju. Grenek priokus pa navijačem zagotovo pušča pomanjkanje italijanskih igralcev v kadru prve ekipe.